Torna la Sagra della Farinata sul Lungomare di Pegli

Edizione numero 63 per la celebre Sagra della Farinata di Pegli, in programma sabato 8 e domenica 9 ottobre presso il Lungomare di Pegli in Largo Calasetta. Da sempre i sapienti "fainotti" di pegli incantano genovesi e non solo per la magistrale preparazione di questo piatto nei tipici forni a legna: la fragrante farinata P.O.P. prodotto di origine pegliese verrà servita dalle 12 alle 20.

In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata al sabato e domenica successivi.