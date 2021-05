Rolli Days: sabato Cortile Tursi apre le porte agli GnuQuartet

Concerto il 15 maggio alle 20.30 con “Paganini The Rock Album”. Anche quest’anno torna “Rolli Days”. Dopo il successo del 2020, questo nuovo appuntamento consentirà di scoprire alcune delle più significative ville urbane e suburbane della Repubblica di Genova, edificate dalle nobili famiglie genovesi.

Da venerdì 14 a domenica 16 maggio i palazzi patrimonio Unesco di Genova riaprono le loro porte a tutta una serie di iniziative. Tra gli eventi collaterali, sabato 15 maggio, alle ore 20.30 gli GnuQuartet in concerto con “Paganini The Rock Album” presso il Cortile di Palazzo Tursi (in caso di maltempo il live si trasferirà nel Salone di Rappresentanza).

Il repertorio di Paganini sarà reinterpretato dal quartetto genovese che quest’anno ha festeggiato i 15 anni di carriera con un evento lo scorso 21 marzo sul palco de LaClaque, Agorà del Teatro La Tosse.

“Paganini – The Rock Album” è l’omaggio di GnuQuartet alla musica e alla figura umana ed artistica di Niccolò Paganini. La suggestione di avvicinare Niccolò al Rock si traduce in un programma musicale nel quale le note esplodono nel linguaggio ritmato e incalzante della musica popolare. GnuQuartet ha realizzato un progetto musicale assolutamente originale: non si tratta di arrangiamenti fedeli o riadattamenti, ma veri e propri brani inediti dedicati ai celebri Capricci, alle Sonate, ai Concerti solistici. Un lavoro originale e curioso, lontano dagli stereotipi e dalle semplificazioni, un azzardo, un gioco pieno di rispetto e di affetto per la prima rockstar di tutti i tempi.

Concerto live con accessi limitati e in streaming sul canale You Tube Genova More Than This.

Per prenotazioni: https://rollidays.happyticket.it

https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/rolli-days-live/#15maggio

https://www.facebook.com/GnuQuartet

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...