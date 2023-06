Reunion - prova aperta al Count Basie Jazz Club

I Reunion tornano a suonare a Genova. Serata a ‘tutto Beatles e rock’n’roll ’ al Count Basie. Vi aspettiamo numerosi. Breve storia dei Reunion - Erano gli inizi degli anni '60 e, a Liverpool, quattro ragazzi decisero che la storia della musica mondiale sarebbe cambiata per sempre. Erano i BEATLES, il più grande gruppo musicale di tutti i tempi che in poco più di 8 anni ha segnato un\'epoca, non solo nella musica, ma anche nel costume e nella moda. Da Love me do a Let it be, i Beatles sono riusciti a diventare il gruppo più importante ed influente del ventesimo secolo.

E proprio per rendere omaggio a queste intramontabili icone della musica, quattro ragazzi di Genova, nel 1982, decisero di creare la prima Beatles Cover Band Italiana: i REUNION. I suoi fondatori hanno dato vita alla prima Beatles cover band italiana. L'intento era quello di raccontare la fantastica storia dei BEATLES attraverso la loro splendida musica, ma senza l\'utilizzo di orpelli, fronzoli e travestimenti che con il tempo avrebbero potuto apparire un po' patetici. Dai loro primi successi (TWIST AND SHOUT, SHE LOVES YOU, PLEASE PLEASE ME.....), fino ad arrivare ai veri e propri classici della musica (YESTERDAY, IMAGINE, LET IT BE, HEY JUDE.....), passando attraverso alcuni tra i brani più significativi della storia del Rock N’Roll.

Nei Reunion sono transitati i musicisti piu conosciuti del panorama musicale non solo genovese ma italiano quali Marco Zoccheddu (Nuova Idea, Battiato ecc) Bob Callero (Battisti, Finardi) Giorgio Usai (New Trolls) Massimo Gori (Latte e Miele, F40) Enrico Bianchi (Gens, Formula 3) Mauro Culotta (Ramazzotti, Mia Martini), Fabio Vernizzi ecc.

Dal loro primissimo concerto al Covo di Nord Est al successivo presso il Teatro Instabile nella primavera del 1983, passando per la prestigiosissima Mersey Beatle Convention di Liverpool, che li ha portati ad esibirsi nei locali che videro la nascita dei Fab Four, in numerose trasmissioni della RAI (tra cui il “dopo festival” di Sanremo 1995 con Riccardo Fogli) di CANALE 5 (Red Ronnie) e di altre reti televisive e radiofoniche per arrivare alla celebrazione (con Rai 1) dei 35 anni del Rooftop Concert ed alla partecipazione alla registrazione di un album nel magico Studio 2 di Abbey Road a Londra. Nella loro lunga carriera hanno scritto brani per Mina, Sergio Dalma (il “Ramazzotti” spagnolo”che con un brano scritto dai Reunion ha toccato il 2° posto nelle classifiche di spagna) ), Michele ed hanno collaborato con Piero Cassano (Matia Bazar) , Gino Paoli, Gianfranco Reverberi, Fiorello, Vittorio De Scalzi (New Trolls), Aldo De Scalzi, Matteo Merli, Alfredo Vandresi e molti altri...

I Reunion nella versione attuale si sono arricchiti della importante presenza di Enrico Spigno (Banda Gaber) e del talentuoso Luca Dondero alla tastiera che si affiancano a Maurizio Cassinelli (fondatore della storica prog- band italiana dei Garybaldi di Bambi Fossati ) alla batteria e voce, a Francesco “Fisher” Sandi alla chitarra e voce, a Stefano “Peo” Cavallo al basso e voce, a Luciano Ottonello alla chitarra e voce, oltre che a Luciano Ventriglia attuale batterista che milita anche nell’Orchestra Bailam già batterista degli U-BOOT 70-.