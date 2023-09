Al Quarto Pianeta Festival arriva la Rassegna Lunamore con musica, spettacoli e cabaret

Nel programma della 12a edizione di Quarto Pianeta Festival, è inserita anche la Rassegna Lunamore, happening curioso che vuole omaggiare alcuni artisti che hanno animato le trasmissioni radiofoniche della stagione 2022/2023 condotte dal giornalista musicale Claudio Gambaro. La prima edizione della Rassegna LUNAMORE vide protagonisti alcuni partecipanti del programma "Mestiere musica" in onda su Radio Sanremo, soprattutto cantautori ed interpreti che si esibirono in versione unplugged al Teatro San Gottardo di Genova.

Questa seconda edizione è pensata come una Sarabanda d'arte varia, che vuole coinvolgere alcuni artisti che hanno partecipato al radioshow "Quarto Pianeta Live", realizzato nelle Aree di Quarto Pianeta/Spazio 21 e andato in onda sempre sull'emittente della Città dei Fiori.

Domenica 24 settembre a partire dalle ore 18 c/o AREE QUARTO PIANETA – SPAZIO 21 Genova Quarto – Ex Ospedale psichiatrico

Siparietti e Protagonisti

Presentazione libro "L'intervista" (De Ferrari Editore)

FRANCO ZANELLI – Lo scrittore nato a Reggio Emilia torna con un nuovo libro dal titolo "L'intervista"e durante la presentazione ci sarà l'occasione per parlare anche di poesia e ascoltare alcuni testi estratti dalle precedenti pubblicazioni.

Moderatore: Claudio Gambaro, giornalista e speaker di Radio Sanremo

Letture: Joy Cadenasso, giornalista e speaker di Radio Onda Ligure

Musica

SIMONE BESUTTI – Cantautore e per diversi anni musicista di alcuni cantautori genovesi, ha scritto un brano per BMW Italia in occasione del centenario dell nota azienda. Nel 2020 vince il premio "Fondazione Estro Musicale" ed esce il primo singolo "Se davvero mi amassi".

Cabaret

MAURO RICCIO – Cabarettista (g)astronauta, monologhista affogato nel Teatro dell'Assurdo, ha partecipato alla trasmissione "Quarto Pianeta Live" in onda su Radio Sanremo e si è esibito al "Belo Horizonte" di Varazze (Sv) e nel liveshow "Il Musicomio" (Ge).

Musica

MIKE FC – Cantautore/rapper e ingegnere del suono genovese, ha realizzato un rap del primo canto dell'Inferno di Dante e porta avanti la tradizione della lingua ligure nella musica, con nuove sonorità e sperimentazioni.

Mimo

FABIO BONELLI – Mimo, performer, interprete di teatro di strada, insegnante di teatro gestuale presso Teatro della Tosse (Ge). Arriva dalla formazione di Marcel Marceau, Pierluigi Castagnino, Jilles Coullet, Yves Lebreton, Maurizio Fabbri, Hernst Duplan.

Musica

FUNKALAI – Duo ipnotico stralunato in bilico tra punk/rap e cabaret ispirati dalle follie comiche e dissacranti di Cochi & Renato e di Freak Antoni degli Skiantos. Hanno una base segreta a Ronco Scrivia, ma nessuno li incontra mai.

Musica

IVANO CALCAGNO – Ha portato la sua "Principessa delle rose" sul palco del Festival di Sanremo e si è esibito al Moulin Rouge di Parigi, unico cantante italiano prescelto in cento anni di attività del prestigioso cabaret di Montmartre.

Musica

LUKE REPETTO & THE FREE SHOW – Insieme al suo fido musicista Paolo Donnini ci faranno assaporare le magiche atmofere del West Coast. Alcuni brani realizzati negli anni: "I lost my name", "Listen my friends"e "Don't wanna know".

L'evento si terrà all'aperto e sarà attivo il servizio bar. In caso di pioggia, lo spettacolo andrà in scena nelle ex cucine del Manicomio (Spazio 21).

Ingresso ad offerta libera.