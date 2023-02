Mare amore mio: Punta Manara e la Baia del Silenzio

Uno degli itinerari più completi della riviera ligure! Un anello escursionistico alla portata di tutti: dalla stazione ferroviaria di Sestri Levante saremo pronti a scoprire la cittadina che vide Hans Christian Andersen suo ospite e grande estimatore nell’Ottocento. La dimensione della passione sarà “piena” in riva alla celeberrima Baia del Silenzio e lungo il sentiero litoraneo di Punta Manara, semplice e coinvolgente! Si camminerà in un luogo di magia, dove colori, profumi, paesaggio, cultura e storia si mescolano tra loro come in un incantevole cocktail di conoscenza, allegria e divertimento. In base alla composizione del Gruppo potremmo decidere di scendere al Ciappa du Lù, la Pietra del Lupo, una grande placca di roccia lambita dall’acqua, luogo solitario di rara bellezza, lontano dai riflettori.

• Escursione fruibile con il treno

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro le ore 20:00 di Giovedì 12 Gennaio, oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

L’ITINERARIO

La nostra escursione inizierà da Sestri Levante, la cittadina rivierasca tanto amata da Hans Christian Adersen: l’arenile sabbioso della baia del Silenzio e la suggestiva baia delle Favole ispirarono sicuramente la fantasia del grande scrittore e poeta danese.

Camminando lungo la via pedonale XXV Aprile, stretta e colorata come tante in Liguria, si prende Vico del Bottone per salire verso il versante sud-occidentale del monte Castello tra case, villini, giardini e orti. Lungo il sentiero affacciato sul mare, oltre località Mandrella raggiungeremo un incantevole punto panoramico sul Golfo del Tigullio.

Il sentiero privo di dislivelli significativi ci accompagnerà attraverso il bosco di sughero, oltre la valletta del rio Castello, fino ai ruderi della panoramica torre di avvistamento di Punta Manara. Sulla via del ritorno aggireremo le pendici orientali del monte Castello e superata l’edicola della Madonna della Neve, seguiremo un sentiero non segnato che si ricongiunge a Sestri Levante attraversando pinete e macchia mediterranea, tra piante di corbezzoli e mirto, fino a incontrare e oltrepassare il Parco Nelson Mandela.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Emilio Zolezzi, Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Domenica 5 Marzo

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello fruibile con il treno

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 10 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

• Appuntamento ore 10:30 a Sestri Levante, presso la stazione ferroviaria. L’escursione termina alla stazione FS di Sestri Levante alle ore 17:00 circa.

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 300 metri circa

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e pranzo al sacco.

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.