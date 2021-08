Premio Eccellenza di Portofino: il riconoscimento va al tenore Fabio Armiliato

A chiudere l’edizione 2021 del Portofino International Festival sarà il Premio Eccellenza 2021. Venerdì 17 settembre alle ore 21 si terrà una serata di gala che, a partire da quest’anno, diventerà un appuntamento fisso all’interno della kermesse.

“L’idea di questo Premio – racconta Franco Cerri, direttore artistico e fondatore del Festival di Portofino - nasce dal desiderio di donare un riconoscimento a quelle Eccellenze che fanno brillare il nostro territorio nel mondo e che hanno saputo distinguersi per il loro valore artistico culturale, sia esso musicale, enogastronomico o imprenditoriale, insomma quel made in Italy, fiore all’occhiello del nostro bel paese”.

Musica, moda ed enogastronomia sono infatti tutti ambiti che rientrano nella filosofia del Portofino International Festival che, ormai da cinque anni, mette in relazione tutti gli aspetti dell’arte portando in scena spettacoli di altissima qualità.

A ricevere il Premio Eccellenza di questa prima edizione sarà il tenore genovese Fabio Armiliato, ambasciatore per Genova nel mondo. Annoverato come uno dei maggiori tenori italiani del mondo, il Maestro vanta la sua presenza in tutti i più importanti e prestigiosi teatri.

Armiliato & Friends e l’omaggio a Caruso

La serata denominata Armiliato and friends vedrà esibirsi il Maestro affiancato da giovani promesse dell’opera lirica che avranno il privilegio di dividere il palco con lui. L’evento sarà anche l’occasione per celebrare Enrico Caruso nel centenario della sua scomparsa e di cui il Maestro Armiliato rappresenta un continuum per bellezza di timbro vocale e capacità sceniche.

Il programma musicale sarà composto dalle più celebri arie d’opera e canzoni d’autore del grande repertorio e sarà accompagnato musicalmente dal Maestro Dennis Ippolito.

L’eccellenza che guarda anche al futuro: i bambini

Anche quest’anno, charity partner del Portofino International Festival è Helpcode Italia, organizzazione impegnata nella tutela dei diritti dei bambini in difficoltà in Italia e nel mondo.



Parte del ricavato dell’evento - e di tutti gli eventi della stagione - sarà devoluto alla campagna di Helpcode “Bambini felici come bambini”, che si pone l’obiettivo di garantire a più bambini, in Italia e nel mondo, un’istruzione di qualità, diritto fondamentale dell’infanzia.



A partire dal 1 e fino al 17 settembre sarà inoltre lanciata un’asta solidale sulla piattaforma Charity Stars a sostegno della campagna, che permetterà - fra gli altri premi – di aggiudicarsi la partecipazione allo spettacolo per 2 persone, e di conoscere personalmente il tenore Fabio Armiliato.

Helpcode Italia Onlus è un’organizzazione che, dal 1988, lavora in Italia e nel mondo, per garantire il diritto di essere bambini. La missione di Helpcode è quella di migliorare le condizioni di vita dei bambini all’interno della comunità in cui vivono, attraverso iniziative concrete di sostegno alla loro educazione, al loro benessere, al loro sviluppo.

Il nostro Festival ama l’ambiente e le buone cause

Grazie a Teaksea, nostro partner per la sostenibilità, il Portofino International Festival quest’anno sarà carbon neutral, un primo piccolo passo verso il futuro.

Il nostro charity partner Helpcode lavora per garantire i diritti dei bambini, in Italia e in molti Paesi nel mondo, dove anche un piccolo aiuto può fare la differenza.

Per prenotazioni e biglietti:

https://go.helpcode.org/portofino