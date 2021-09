Banano Poetry Slam: la finale della gara di poesia a giudizio popolare

Prezzo non disponibile

Giunge a conclusione giovedì 9 settembre dalle 21 il torneo di poetry slam, l'ormai celebre gara di poesia a giudizio popolare, protagonista dell'estate del Banano Tsunami.

Nato in America negli anni 80, il poetry slam è uno spettacolo, in cui un certo numero di poeti e poetesse si sfidano, declamando testi propri, senza ausilio di basi musicali o costumi di scena, sottoponendosi al voto di una giuria composta da cinque spettatori scelti a caso dal maestro di cerimonia. Una disciplina che ha raggiunto un ormai ampio consenso e seguito anche in Italia, dove ogni anno si organizzano oltre trecento di questi eventi, che vanno a formare un vero e proprio campionato nazionale, gestito dalla Lega Italiana Poetry Slam.

Nel calendario di questo campionato rientra anche la serata che andrà in scena giovedì 9 settembre, dalle ore 21, sul palco del Banano Tsunami. A sfidarsi per il titolo gli autori selezionati nelle precedenti serate (una al mese, da giugno scorso), ovvero: Arsenio Bravuomo, Walter Cesarini, Alessandro Ferrari, Paolo Gentiluomo, Alessandro Macciò, Zoe Aselli Pellegrini e Amanta Strata.

Un campo partecipanti che assicura un’ampia varietà di stili e di modi di intendere e interpretare la parola poetica, com’è consueto in questo tipo di eventi.

Nel ruolo di maestri di cerimonia, o MC come si dice in gergo, Filippo Balestra e Andrea Fabiani di Genova Slam, collettivo poetico molto attivo in città.

Il Banano Poetry Slam fa parte de La Grande Onda, calendario di eventi che per tutta l'estate ha animato la chiatta del popolare locale del Porto Antico.

L'orario di inizio, come detto, è fissato alle 21.

Consigliata la prenotazione allo 0102472970