Da Piuma Maniax and the Axes in concerto

Da Piuma dove volano le barche per il venerdì pizza&musica approda per la prima volta un interessantissimo trio, Maniax and the Axes.

Naturalmente stessa formula, potete mangiare una pizza speciale, sorseggiare una birra artigianale o un cocktails, mentre vi godete il concerto.

Maniax and the Axes:

Trio acustico che ripropone cover e brani inediti in un'atmosfera tra lo spaghetti western e il folk americano d'autore.

La band è composta da:

Maniax: chitarra e voce

Burro: chitarra e cigar box

Janetz: cajon e percussioni