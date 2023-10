The Pillheads in concerto a Genova per presentare il nuovo album “Digitare prima dei pasti”

La band rock italo-inglese The Pillheads batte tutti sul tempo pubblicando il 7 luglio 2023 su tutti i digital store un brano scritto, suonato e composto insieme all’Intelligenza artificiale.

Il brano è "Sei una mente creativa?" in cui gli stessi Pillheads si chiedono se l’IA potrà superare l’intelligenza umana. L’esperimento discografico è il primo realizzato in Italia. Le tecnologie usate sono Chat GPT per quanto riguarda il testo, scritto a “4 mani”, dagli stessi autori e dalla chat che ha scritto parte del testo rispondendo al loro invito: "Scrivi il testo di una canzone su di te”. Per la parte musicale i Pillheads hanno utilizzato AIVA inserendo una parte musicale artificiale e persino una voce artificiale femminile con Vocaloid.

Il brano è suddiviso in tre parti: la parte iniziale composta, suonata e cantata dai Pillheads, una parte totalmente artificiale e il finale a sorpresa con un duetto tra la creatività umana e quella artificiale. Il disco è già uscito in duplice versione, il 7 luglio in lingua italiana e l’11 luglio in lingua inglese. Le due versioni sono stata masterizzate con la tecnologia Dolby Atmos, che richiama il suono olografico a 360 gradi. Ma in questo omaggio alla tecnologia più avanzata, i Pillheads con rara ironia, hanno deciso di stampare il disco anche in vinile a 45 giri che sarà inserito all’interno del loro doppio album in vinile “Digitare prima dei pasti” in uscita a ottobre. Così il disco, in meno di 4 minuti, racconta tutta la tecnologia sonora e discografica degli ultimi 70 anni, dal microsolco in vinile all’intelligenza artificiale. In breve, “Sei una mente creativa?” rappresenta un’operazione discografica senza precedenti nel nostro Paese e in tutta Europa. Non a caso, "Focus", il canale televisivo di divulgazione scientifica e tecnologica di Mediaset ha realizzato un servizio sui Pillheads, presentandoli come prima rock-band italiana ad aver prodotto un disco con l’AI.

The Pillheads è una band italo inglese di estrazione rock-prog, formata da Paolo Baltaro (voce, chitarra, batteria), Daniele Mignone (voce, basso ) e un batterista turnista per i concerti live. Grazie a una decennale esperienza produttiva londinese nella quale Paolo Baltaro ha fondato la sua etichetta Banksville Records, la band ha riscontrato l’attenzione di noti personaggi della musica inglese, tra i quali il regista Phil Strogman, storico collaboratore dei Sex Pistol e Malcon Mc Laren che ha battezzato il nome della band: The Pillheads (teste di pillole). Per l’immagine e i videoclip i Pillheads hanno scelto Roberto Manfredi, ex discografico e storico autore di innumerevoli programmi televisivi musicali, tra i quali “Segnali di fumo” di Videomusic, “Night Express” di Italia 1, “Sanremo Rock” di Rai Uno e “Stramorgan” di Rai Due. Roberto Manfredi, da sempre attento alle innovazioni tecnologiche, è anche il primo regista italiano ad aver realizzato il primo concerto olografico in Italia: “Il Brigante” della prog band “Deshedus”. Dopo dieci videoclip prodotti, i Pillheads stanno realizzando con Roberto Manfredi il film “The Pillheads” (la storia dell’uomo-pillola) di cui è già disponibile il trailer.

Nello Spazio 21 dell'ex manicomio di Genova Quarto, i Pillheads presenteranno il disco con un concerto strepitoso.

Ingresso a offerta libera (minimo 5 euro) con prima birra inclusa