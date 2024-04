“Il Piccolo Principe” allo Stadium Genova: emozioni senza tempo per grandi e piccini

Arriva a Genova una delle storie più lette e amate di tutti i tempi: sabato 13 (due spettacoli alle 16 e alle 21) e domenica 14 aprile (ore 21) allo Stadium Genova va in scena “Il Piccolo Principe”. Emozioni senza tempo per grandi e piccini in uno spettacolo mai visto prima.

Nel 2023 ricorrono gli ottant’anni dalla prima pubblicazione del celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry, libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia.

“L'essenziale è invisibile agli occhi”. Il Piccolo Principe è una storia che tutti conoscono ma nessuno ricorda. Questa è la prova che il concetto che ribadisce l’autore corrisponde a verità: gli adulti non pensano mai alle cose veramente importanti. Quali sono le cose importanti? Sono quelle che gli adulti ci hanno insegnato da bambini e che abbiamo dimenticato diventando adulti. Spetta quindi al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria.

La storia più letta e amata di tutti i tempi torna in uno spettacolo mai visto prima. Un’esperienza che combina il racconto, la musica, il canto, il circo e il teatro performativo per dar vita a uno show senza precedenti. Ogni scena non si ferma alla vista, all’udito o all’olfatto. Ogni personaggio, ogni snodo della storia, ogni elemento attinge allo strumento più adatto per arrivare alla destinazione finale: il cuore di ogni spettatore.

Con: Alessandro Stefanelli, Gabriele Tonti, Davide Paciolla, Claudia Portale, Matteo Prosperi, Giulio Lanfranco, Vittorio Catelli, Ludovico Cinalli. Regia: Stefano Genovese. Scene: Carmelo Giammello. Direzione e arrangiamenti musicali: Paolo Silvestri. Costumi: Guido Fiorato. Disegno Luci: Giovanni Pinna.

Info su ilpiccoloprincipe.show.com.

Biglietti su Ticketone.