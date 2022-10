Entra nel vivo “Performing Dreamworlds”: tra i protagonisti Colin Benders, Roedelius e Marta De Pascalis

“Performing Dreamworlds” prosegue con otto spettacoli all’insegna della multidisciplinarietà e della musica elettronica dal vivo, in programma da giovedì 6 e domenica 9 ottobre con artisti di calibro internazionale a solcare il palco della Claque. Si comincia giovedì 6 ottobre (dalle ore 20) con Dante Tanzi ed Eraldo Bocca, per poi proseguire venerdì 7 ottobre (dalle 22) con Hans-Joachim Roedelius e Sonambient e sabato 8 ottobre (dalle 22) con Marta De Pascalis e Colin Benders. Sempre sabato 8 ottobre (alle 19) vanno in scena i Poetic Punkers con lo spettacolo itinerante di danza “The ranch is empty” in Piazza Sarzano. Chiude il fine settimana domenica 9 ottobre (ore 17) “Mixing Giuni” di Officine Papage e Forevergreen (alla Claque).

“Performing Dreamworlds” è un palinsesto dalla vocazione internazionale composto da più di quindici spettacoli multi/transdisciplinari, in programma fino a metà ottobre, riconosciuto dal Ministero della Cultura e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Art-Waves e dal Comune di Genova nell’ambito del bando Genova Città dei Festival e da Regione Liguria.

I biglietti disponibili sul circuito Dice https://dice.fm/bundles/electropark-2022-mxyr

Mercoledì 5 ottobre (dalle 10 alle 22) alla Claque i musicisti under 35 del corso di musica elettronica del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova sono protagonisti di un workshop “Acusmatico” a porte chiuse, il cui esito sarà presentato sempre alla Claque, giovedì 6 ottobre (ore 20) con “Mara-Tones”, che vede la collaborazione con “Le Strade del Suono” oltre al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, con gli esploratori nel campo della musica acusmatica ed elettroacustica Dante Tanzi ed Eraldo Bocca impegnati a eseguire un concerto in quattro atti con musiche di Iannis Xenakis e Aphex Twin.

Tre gli eventi in programma per venerdì 7 ottobre: si parte alle 22 alla Claque con “Roedelius 88 show”, in collaborazione con il Goethe-Institut Genua, del longevo compositore Hans-Joachim Roedelius che mette in scena uno spettacolo dal vivo in cui il pianoforte diviene il ponte fra i mondi della classica, dell’ambient music e dell’elettronica. A seguire (ore 23.30) il live del musicista elettronico torinese Sonambient che, partendo dal suo ultimo album “Controforma”, presenta un long live set che dalle sonorità ambientali tocca la techno da dancefloor.

Molto ricca anche la giornata di sabato 8 ottobre: si comincia alle 19 in modalità itinerante con “The ranch is empty”, performance urbana del collettivo Poetic Punkers che sviluppa progetti interdisciplinari di danza contemporanea e di teatro fisico basandosi sul virtuosismo e sulla performance dell'interprete, al servizio di un'affermazione teatrale contemporanea. Si prosegue alla Claque, ancora una volta scenario di esibizioni dal vivo dalla forte tecnica performativa e dall’alto registro artistico, con la musicista e sound designer italiana di base a Berlino Marta De Pascalis dal vivo (ore 22) accompagnata dai suoi synth fra elettronica sperimentale e psichedelia. A seguire (ore 23.30) la performance techno dal vivo di Colin Benders, vero avanguardista nell’utilizzo dei sistemi modulari e fondatore di The Kyteman Orchestra, che presenta uno spettacolo dal forte impatto acustico.

Il weekend lungo alla Claque si conclude domenica 9 ottobre (ore 17) insieme a Officine Papage con “Mixing Giuni” (alla Claque), happening di ascolto e co-progettazione con il pubblico dello spettacolo omaggio all’artista italiana icona della musica elettronica italiana anni ‘80/’90. I biglietti disponibili sul circuito Dice https://dice.fm/bundles/electropark-2022-mxyr