Pensiero magico e pensiero scientifico a confronto: un nuovo incontro degli Amici dell'Acquario

Mercoledì 6 marzo appuntamento con un nuovo Mercoledì Scienza dell’Ass. Amici dell’Acquario: Silvano Fuso e Marinella Gagliardi Santi con Giuliana Gabet come moderatrice presentano il tema “Pensiero magico e pensiero scientifico. Dalle defixiones del mondo romano alle pratiche pseudo-mediche e all’agricoltura biodinamica di oggi”.

Il pensiero magico ha da sempre accompagnato l’umanità. L’idea che forze occulte dominino la realtà materiale e che l’uomo possa, attraverso pratiche opportune, imparare a dominarle è stata un sogno in cui gli antichi hanno creduto e che ancora oggi affascina molte persone. La conferenza, spaziando dalle superstizioni degli antichi romani, espresse nella pratica delle defixiones, fino a sorprendenti proposte di legge dai contenuti esoterici discusse e votate nel nostro parlamento, illustra le caratteristiche del pensiero magico e come esso sia totalmente incompatibile con le moderne conoscenze scientifiche. Le credenze magiche non hanno infatti alcun riscontro fattuale e l’unico modo per concretizzarle, ieri come oggi, consiste nel ricorrere a trucchi e raggiri da cui solamente un sano senso critico ci può difendere.

L’incontro, organizzato dagli Amici dell’Acquario in collaborazione con Acquario di Genova e Costa Edutainment, si svolge nella Sala Blu dell’Acquario di Genova mercoledì 6, alle ore 17. Come consuetudine da 29 anni i Mercoledì Scienza sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza.

Silvano Fuso. Laureato in chimica e dottore di ricerca in Scienze Chimiche, è stato docente e da molti anni è attivo divulgatore. È autore di numerosi volumi. È socio effettivo del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), membro del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza di Genova e del Comitato di Redazione di La Chimica nella Scuola (CnS) (organo della Divisione Didattica della Società Chimica Italiana), è tra i soci fondatori di SeTA (Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura). Fa inoltre parte dell’advisory board del corso di Dottorato di Ricerca in “Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica” del Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università degli Studi di Perugia. Nel 2013 l’International Astronomical Union ha intitolato a suo nome l’asteroide 2006 TF7, in orbita tra Marte e Giove. Sito web: www.silvanofuso.it

Marinella Gagliardi Santi, scrittrice, è laureata in lettere classiche ed è stata insegnante di liceo: dalla tesi di laurea in epigrafia greca sulla magia, ha tratto ispirazione per alcuni romanzi ispirati al mondo latino: "Defixiones, il mistero delle tavolette magiche", edito da Armando Curcio, ambientato nell’antica Pompei. Il seguito, "Defixiones Dimenticare Pompei", ancora edito da Curcio, presenta i medesimi personaggi coinvolti in continui intrighi e colpi di scena sullo sfondo di Ostia, del Tevere, di Roma, della regione colpita dall’eruzione del Vesuvio, della Gallia… L’ultimo romanzo, pubblicato da poco da Curcio, "Defixiones, Roma brucia ancora", è il terzo ambientato nel mondo latino: trae ispirazione dall’incendio di Roma sotto l’imperatore Tito, e da una scoperta archeologica recente: la fonte di Anna Perenna, che ci offre la testimonianza sorprendente di un vero e proprio punto di ritrovo e di azione per maghi e streghe…

Giuliana Gabet. Il suo percorso educativo è stato lungo e vario ed è andato di pari passo con la carriera lavorativa: partendo dagli studi scientifici (Biologia e Farmacia), ha insegnato Chimica e Scienze al Liceo, poi ha lavorato come manager nell’industria farmaceutica, e da qui è infine approdata alla Psicologia allo scopo di acquisire le competenze per svolgere adeguatamente il suo ruolo di dirigente e poi quello di formatrice manageriale e consulente aziendale. Si è indirizzata soprattutto alla comunicazione interpersonale. Ha tenuto corsi per importanti società di formazione su assertività e autostima, linguaggio del corpo, comunicazione efficace, team building e scrittura efficace (sensoriale). Da molti anni è editor professionista di romanzi, saggistica e articoli scientifici. Fatalmente, anche quando legge per il puro gusto di farlo, ha sempre una matita in mano e “corregge” anche i capolavori della letteratura.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it