"Pedalata in sicurezza" dedicata a Davide Rebellin al passo della Bocchetta

In Italia ogni anno in media, tra il 2018 e il 2022, 200 ciclisti sono morti in incidenti stradali. Tra loro anche il ciclista professionista Davide Rebellin, travolto e ucciso da un camion a Montebello Vicentino il 30 novembre dello scorso anno.

Per sensibilizzare tutti gli utenti della strada al rispetto di chi si muove in bicicletta si terrà domani, giovedì 1 giugno, la “Pedalata in sicurezza” organizzata dall’Us Pontedecimo 1907 Ciclismo Ad in collaborazione con il Comune di Genova, Amt, il Centro Commerciale L’Aquilone e il Comune di Campomorone.

La “Pedalata in sicurezza”, dedicata a Davide Rebellin, sarà una dimostrazione di best practice sulla strada con un mezzo Amt, un furgone di consegna merci di Coop Liguria e il gruppo di ciclisti formato dal presidente dell’Us Pontedecimo Enrico Costa, l’ex ciclista professionista vincitore dei Giri d’Italia 2001 e 2003 Gilberto Simoni (nel ventennale del suo record di scalata al Passo della Bocchetta) e l’ex campionessa del mondo Edita Pucinskaite.

La Pedalata, con tutti gli amatori dell’Us Pontedecimo, proseguirà fino al Passo della Bocchetta dove alle ore 12, davanti ai cippi del “Campionissimo” Fausto Coppi e dello storico patron del Giro dell’Appennino Luigi Ghiglione, verrà ricordato Davide Rebellin.

A dare il via alla pedalata saranno l’assessore alla mobilità integrata e trasporti del Comune di Genova Matteo Campora e il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis.