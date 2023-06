Festa di fine anno del corso di scrittura creativa di Casa Pandora

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 23 giugno alle 17 presso la Società Operaia Cattolica in via San Bartolomeo della Certosa 11 a Genova Certosa, “Parlando e scrivendo - Pensieri in libertà”, festa di fine corso di scrittura narrativa 2023 delle ragazze di Casa Pandora Margherita Ferro centro antiviolenza.

Con: Cooperativa Sociale Mignanego, ASCUR scrl onlus, Udi Genova Via Cairoli, Cooperativa Sociale Coserco, Biblioteca Cervetto, Teatro SOC Certosa. Con il patrocino del Comune di Genova e del Municipio V Valpolcevera.