Festa di Carnevale con parata in maschera e pentolacce a cura del CIV Il Rolandone

Il Centro Integrato Il Rolandone di via Rolando e zone limitrofe è lieto di annunciare l'organizzazione della Parata in Maschera di Carnevale. Appuntamento sabato 24 febbraio, con ritrovo alle ore 14:30 in piazza Masnata a Genova Sampierdarena, e partenza alle ore 15. La parata sarà accompagnata dalla Banda Circolo Risorgimento Musicale APS. Al termine della parata due golose pentolacce di cui una dedicata ai bimbi più piccoli.

Il Civ Il Rolandone è un Centro Integrato di Via che abbraccia un'ampia area di Genova Sampierdarena, tra piazza Montano e piazza Masnata, lungo via Rolando e le strade ad essa collegate. I Civ sono progetti dedicati al miglioramento e alla rivalutazione dell'ambiente urbano, sociale e commerciale esistente, tramite interventi pubblici e privati congiunti. Il Civ Il Rolandone, istituito il 25 gennaio 2018, conta oltre settanta membri associati ed è frutto dell'impegno di un gruppo di commercianti che animano il quartiere attraverso eventi e iniziative.

Per info pagina facebook del CIV Il Rolandone.