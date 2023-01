Paola Atzeni & Friends sul palco della Claque

Venerdì 13 gennaio alle ore 22 sul palco della Claque, la magica voce di Paola Atzeni farà rivivere brani italiani arrangiati ed eseguiti da Luca Borriello, virtuoso chitarrista genovese, Francesco Bellia, bassista dei leggendari New Trolls e il poliedrico batterista Giorgio Bellia.

Cantante, musicista (flauto traverso), editrice e produttrice, Paola Atzeni, cagliaritana, scrive canzoni e si considera un’interprete. Prime esperienze musicali da giovanissima come voce bianca in alcune opere liriche e, a seguire,il suo primo concerto come cantante solista. A 21 anni si trasferisce a Milano, È stata corista di Eros Ramazzotti nel Tour mondiale “Dove c’è musica” Ha collaborato con Audio 2, Lucio Dalla, Alan Sorrenti, Alex Britti e Edoardo Bennato, Monica Anderson e molti altri. Ha prestato la sua voce per alcuni jingles pubblicitari e ha calcato palcoscenici importanti.

Nel 2012 ha realizzato con il suo gruppo, i Fononazional, il videoclip “La mia amante” di cui è anche autrice del testo. Nel 2012 riceve dalla Regione Autonoma della Sardegna la targa “Nati sardi” come artista sarda “d’oltremare”. Oltre la ricerca personale come compositrice e autrice di brani inediti che hanno dato vita a due cd - uno con la sua band “Una sera” e l’altro a suo nome “Dentro” - il suo repertorio dal vivo è ampio e spazia dalla musica italiana d’autore ai grandi classici (Vanoni, Mina, Bertè, Conte, Mannoia, Capossela, Paoli, Fabi, Dalla, Fossati, Martini e tanti altri) strizzando l’occhio alla musica brasiliana (Jobim, Veloso, Regina, Carlos, Javan ecc…), agli standard jazz e allo swing nostrano.

Biglietto euro 15

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19.

Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.

Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it e su www.happyticket.it.