Giorgio Panariello al Porto Antico porta in scena “La favola mia”

Mercoledì 27 luglio 2022 alle 21:30 all’Arena del Mare al Porto Antico proseguono gli appuntamenti di “Ridere d’agosto ma anche prima”, la rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage, con lo spettacolo “La favola mia” di Giorgio Panariello. Dopo il grande successo delle date teatrali, il nuovo show di Panariello fa tappa a Genova, per una serata ricca di divertimento ed emozioni, che ripercorre la storia pubblica e privata del famoso attore e comico toscano. Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti del nuovo spettacolo in cui Giorgio Panariello racconta e si racconta, ripercorrendo in una veste inedita e attuale i vent’anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Uno spettacolo raccontato con garbo e tanta ironia, unita a quella malinconia che ogni tanto salta fuori dal cilindro di un comico che conosce bene il mestiere, e ancor di più la sua storia. Il titolo scelto per lo show non poteva essere che “La favola mia”, come la canzone omonima di Renato Zero, personaggio caro all’attore, che non mancherà anche all’interno di questo spettacolo. Ancora una volta, Giorgio Panariello conferma le doti di intrattenitore amato dal pubblico, al quale basta un’espressione, un silenzio, per suscitare una risata.

I biglietti dello spettacolo (1° settore € 30,00 € 27,00 - 2° € 27,00 € 24,00) si possono acquistare online su www.happyticke.it e su biglietteria di www.teatrogarage.it, oppure all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14-18 venerdì ore 10-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it). La sera dello spettacolo la biglietteria apre dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it - tel. 010.511447