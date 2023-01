Ripartono le attività outdoor per bambini nel Parco di Portofino

A Camogli e sul monte di Portofino riparte il calendario di appuntamenti dedicato ai piccoli esploratori per imparare a conoscere e proteggere la natura. La società sportiva Outdoor Portofino - da oltre dieci anni impegnata nel proporre attività di educazione outdoor - propone un calendario di appuntamenti pensati appositamente per bambini a partire dai 6 anni.

Sono quattro gli appuntamenti tra gennaio e febbraio con l’Outdoor Camp: tre ore di attività nel parco di Portofino per vivere e imparare a conoscere la natura che ci circonda. Da febbraio poi riprende la seconda stagione dell’Adventure Training per bambini, un percorso di due incontri mensili il mercoledì pomeriggio e quattro incontri al sabato mattina studiato appositamente per formare una nuova generazione di esploratori amanti della natura. Percorso da 10 incontri da febbraio a maggio.

Un mix di natura, sport, divertimento e nuove capacità: ecco cos’è l'Adventure Training. Un programma di attività in natura che prevede lezioni di orientamento, meteorologia, biologia marina e scienze terrestri, ma anche kayak, coasteering e trekking. Un percorso ideato apposta per crescere una nuova generazione di amanti della natura, con l’obiettivo di acquisire le competenze e le abilità necessarie per vivere nuove avventure nella consapevolezza e nel rispetto dell’elemento in cui ci si muove.

Il programma dell’Adventure Training si svolge con cadenza ogni due settimane il mercoledì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30, oltre a quattro incontri il sabato mattina. È previsto un punto di raccolta bimbi all’uscita della scuola di Camogli, su richiesta. Costo pacchetto 10 incontri (febbraio-maggio) €245. Sono previsti sconti per chi ha già frequentato l’Adventure Training in passato o la Scuola Natura durante l’estate 2022. Inizio corso il 18 febbraio 2023, prima lezione di prova gratuita.

Attività di più breve durata sono invece gli Outdoor Camp: mezza giornata di avventura nel parco di Portofino. Camminando sui sentieri del “monte” si impara attraverso l’esperienza a usare mappa e bussola, a riconoscere le piante del promontorio, a costruire un riparo con elementi che ci offre la natura. L’Outdoor Camp si svolge il sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30. Costo attività €35 a giornata. Prossime date: 14 e 28 gennaio, 11 e 25 febbraio.

Attività per bambini dai 6 ai 12 anni. I bambini sono sempre accompagnati dai nostri istruttori, partecipazione dei genitori non prevista.

Info e prenotazioni www.outdoorportofino.com - 334 3290804 - info@outdoorportofino.com