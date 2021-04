"Onda. Illusione e realtà": conferenze del fisico Fabio Caccia e musiche dell’Ensemble Il Falcone

L'8, 15 e 22 aprile 2021 sono state organizzate alle ore 18 alcune conferenze dal titolo "Onda. Illusione e realtà" a cura di Fabio Caccia con musiche eseguite dall’Ensemble Il Falcone. Gli incontri andranno in onda sul canale YouTube di Palazzo Ducale e sul sito La Voce e il Tempo.

L’onda, nei supi aspetti consonantici e dissonanti, l’idea che di essa noi abbiamo affinato, pervade tutte le discipline umane; la utilizzeremo quindi come filo conduttore, in un percorso che parte dall’evoluzione e arriverà agli ultimi e sicuramente non definitivi concetti di spazio, tempo, massa, energia. Lo scopo non sarà focalizzato a dare risposte esaustive bensì a proporre una chiave interpretativa, un po’ insolita ma forse degna di essere condivisa, del processo della conoscenza.

La conferenza condotta dal fisico Fabio Caccia si avvale di riprese effettuate per l’occasione, immagini ed esempi musicali espressamente scelti ed eseguiti dall’Ensemble Il Falcone (Fabrizio H.Cipriani, Gabriele Bellu violino, Guido De Vecchi viola, Daniele Bovo violoncello, Carmen Leoni clavicembalo), presso la Sala del Minor Consiglio a Palazzo Ducale.

Appuntamenti:

giovedì 8 aprile 2021 | Capitolo primo – onde ed evoluzione

G.M.Trabaci, Consonanze Stravaganti

giovedì 15 aprile 2021 | Capitolo secondo – i multiversi di Fourier

A.Corelli, Concerto grosso op.6 n.1 (movv Adagio-Allegro)

giovedì 22 aprile 2021 | Capitolo terzo – tra divenire ed eternità

J.S.Bach, brani dall’Offerta Musicale/Arte della Fuga

Fabio Caccia

Fabio Caccia, laureato in Fisica presso l’Università di Genova, ha svolto attività di ricerca nel Gruppo Nazionale di Struttura della Materia nel 1983 nel campo della fisica atomica. Ha collaborato in un centro di ricerca industriale nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica, implementando gli algoritmi su architetture parallele; e ha realizzato il brevetto di una macchina di Optical CharacterRecognition, di proprietà FINMECCANICA. Ha inoltre ideato, realizzato e condotto un locale, “la passeggiata librocaffè”, il cui obiettivo primario dal 2002 al 2019 è stato quello di promuovere attività culturali in ogni campo (più di 500 eventi in 15 anni), collaborando con scuole, università e centri di ricerca. Ha collaborato inoltre con il Festival della Scienza e con RAI Radio3 Fahrenheit, e con l’Università della Terza Età.