Gli oggetti raccontano. Porta la tazza! - approfondimento tematico con degustazione alla Wolfsoniana

In occasione della festività dell’8 dicembre, tradizionalmente dedicata all’allestimento dell’albero di Natale e del presepe, i Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro propongono una speciale visita alla Wolfsoniana di Nervi, seguita da degustazione.

La Wolfsoniana è un museo unico nel suo genere nell’intero panorama italiano, essa racconta la storia di un preciso moneto storico (1880 – 1945) attraverso opere, arredi, oggetti, manifesti e molto altro, selezionati dall’incredibile gusto del collezionare di Mitchell “Micky” Wolfson jr., che da sempre colleziona manufatti rappresentativi del loro tempo e dell'ingegno umano.

Ogni pezzo esposto ha la capacità di essere rappresentativo di un cambiamento nella storia della produzione artistica del nostro paese e non solo. Ogni oggetto racconta una storia. Per questa ragione, gli operatori didattici invitano i partecipanti che lo gradissero a portarsi da casa una tazza, che sia un ricordo di famiglia o magari di un viaggio speciale, per condividerne la storia, sorseggiando tutti insieme una gustosa cioccolata calda. Un modo per vivere l’atmosfera del Natale, all’insegna della bellezza, della condivisione e della sostenibilità!

Info

E’ richiesta la prenotazione entro il giorno precedente ai seguenti contatti:

Mail: edu@solidarietaelavoro.it ; telefono 010 557 5595 (biglietteria museo orario apertura 11-17)