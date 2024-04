Al via un nuovo ciclo di incontri degli Amici dell'Acquario

Mercoledì 10 aprile 2024 si avvia un nuovo ciclo di incontri degli Amici dell’Acquario dal titolo “Come è profondo il mare” che prevede, di mercoledì in mercoledì, approfondimenti su interessanti tematiche legate all’ambiente marino.

Il primo incontro è dedicato a “Protagonisti e scoperte della biologia marina in Liguria”. Introdotto dalla Presidente dell’Associazione Amici dell’Acquario, Lucia Pusillo, Giorgio Bavestrello, professore di Zoologia presso il DISTAV dell’Università di Genova, ci porta a conoscere la storia della biologia marina in Liguria.

Sebbene durante il XVIII secolo gli studi di biologia marina andassero diffondendosi in diverse città italiane, la Liguria e in particolare il Promontorio di Portofino erano ancora praticamente inesplorati. I primi organismi descritti per il Promontorio riguardano alghe e “zoofiti” studiati a cavallo del secolo da un gruppo di botanici (Viviani, De Notaris) dell’Università di Genova. Un primo cambio di passo si verificò nel 1846 con la pubblicazione della “Descrizione di Genova e del Genovesato” che elenca numerose specie provenienti dal Promontorio. Durante il XIX secolo un gruppo di aristocratici stranieri si stabilì a Portofino stimolando una serie di ricerche che coinvolsero importanti biologi marini d’oltralpe primo fra tutti Ernest Haeckel.

Un nuovo periodo di intensa attività di ricerca, focalizzato sullo studio delle comunità, ebbe come protagonista Raffaele Issel e i suoi collaboratori. Il promontorio acquisterà una rilevanza internazionale grazie alle ricerche di Lucia Rossi e, in particolare, di Enrico Tortonese, direttore del museo Giacomo Doria che coinvolgeranno un nutrito stuolo di subacquei appassionati nella raccolta dei campioni.

Un’altra svolta negli studi portofinesi sarà legata alla figura di Michele Sarà e di numerosi giovani collaboratori che si impegneranno in una serie di ricerche sull’evoluzione temporale delle comunità bentoniche. L’istituzione, nel 1999, dell’AMP (Area Marina Protetta), rappresenterà lo spunto per un approfondimento di tematiche legate alla conservazione in un’epoca di cambiamenti globali.

Gli incontri degli Amici dell’Acquario si svolgono, come di consueto da 29 anni, ogni mercoledì alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza.

Giorgio Bavestrello è professore ordinario di Zoologia, da dicembre 2001, presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche e, dal 2011, presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova. Dopo la laurea in Scienze Biologiche e il dottorato, si è costantemente occupato di tassonomia, biologia ed ecologia degli organismi del benthos marino di substrato duro con particolare riguardo per poriferi e cnidari. Ha condotto numerose campagne di ricerca in Mediterraneo, Sud-Est Asiatico (Indonesia, Vietnam), Giappone e Patagonia cilena. In Mediterraneo le ricerche si sono focalizzate sullo studio della risposta a breve e lungo termine degli organismi al riscaldamento globale. Recentemente ha sviluppato lo studio delle comunità a coralli e spugne dei fondi profondi del Mediterraneo indagati tramite utilizzo del ROV con particolare riferimento all’impatto delle attività di pesca. Ha descritto numerosi nuovi taxa (generi e specie) in poriferi e cnidari.

Ha pubblicato oltre 400 articoli scientifici su importanti riviste internazionali. È stato coinvolto come Coordinatore nazionale (CN) o Responsabile di unità (RU) in numerosi progetti di ricerca sia nazionali che europei e, attualmente, nel Centro Nazionale della Biodiversità.

Il ciclo di Mercoledì Scienza “Come è profondo il mare” è realizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment, Università di Genova e con Regione Liguria, Assessorato Tempo Libero, Ente Promotore.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it

È possibile seguire l’attività culturale dell’Associazione sulla pagina Facebook e sul canale Youtube.

Il calendario dei prossimi Mercoledì Scienza

Mercoledì 17 aprile

LE FORESTE SOTTOMARINE DEL MAR LIGURE: UNA RICERCA LUNGA 10 ANNI

Marzia Bo, DISTAV, Università di Genova e Laura Castellano, Acquario di Genova.

Le foreste del mare alterando il normale corso delle correnti di fondo, favoriscono il ristagno di materiale organico e larve in prossimità di alcune zone del fondale, rendendole particolarmente idonee allo sviluppo di una ricca fauna.

Mercoledì 24 aprile

ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI GIGANTI MARINI DEL DESERTO DEL PERÙ

Giovanni Coletti, Università degli Studi di Milano-Bicocca; Giulia Bosio, Università degli Studi di Milano-Bicocca; Alberto Collareta, Università di Pisa.

Il Deserto di Ica in Perù è una delle aree più aride del pianeta, ma ospita uno straordinario giacimento di fossili di organismi marini: scheletri di balene, delfini, capodogli, foche, uccelli, tartarughe, coccodrilli, squali e pesci ossei, risalenti a milioni e milioni di anni fa.

Mercoledì 8 maggio

LA SOSTENIBILITÀ DAL PUNTO DI VISTA DI UN ECOLOGO MARINO

Carlo Nike Bianchi, Department of Integrative Marine Ecology (EMI) - Stazione Zoologica Anton Dohrn, centro Marino di Genova, Villa del Principe.

Si discuterà della necessità di rivedere il rapporto tra uomo e natura e di aumentare la cultura ecologica diffusa, viste come prime necessità per lo sviluppo sostenibile.

Mercoledì 15 maggio

ESPLORANDO I FONDALI DELLA PATAGONIA - RESOCONTO DI DIECI ANNI DI SPEDIZIONI SCIENTIFICHE NEI FIORDI CILENI

Federico Betti, DISTAV, Università di Genova

Le coste cilene della Patagonia, esplorate e descritte per la prima volta da Darwin durante il celebre viaggio del Beagle, sono caratterizzate da un continuo susseguirsi di migliaia di profondi e tortuosi fiordi, che creano un ambiente marino unico e in gran parte ancora inesplorato.

Mercoledì 22 maggio

33 ISOLE - DA USTICA A VENEZIA: A VELA IN SOLITARIA ALLA SCOPERTA DEL LORO FUTURO

Introduce Simona Bondanza, responsabile sostenibilità Costa Edutainment

Lucio Bellomo, Sailing Bubbles ASD

“33 Isole” è il racconto autobiografico di un’avventura per mare. Solo formalmente diario di bordo, il libro narra dell’autore che, da solo su una piccolissima e bizzarra barca a vela non abitabile intraprende un viaggio lungo una rotta che unisce tutte le piccole isole italiane.

Mercoledì 29 maggio

UOMINI E SQUALI: UNA CONVIVENZA POSSIBILE?

Marino Vacchi, CNR

Affascinanti ed enigmatici gli squali (squali, razze e chimere) popolano gli oceani da oltre 350 milioni di anni, ben prima della comparsa dell’uomo sulla terra. Si parlerà anche dello squalo bianco, specie a rischio.

Mercoledì 5 giugno

ASPETTANDO L’OCEAN DAY – PESCI FORESTI

Lorenzo Merotto, Area Marina Protetta Portofino; Silvia Pesaro, Tuss edizioni; Fabio Mattioli, Acquario di Genova.

Nuovi inquilini a forma di siluro o di palla, con livree sgargianti e dalle mille sfumature, stanno iniziando a popolare i fondali e le coste del Mediterraneo. Si tratta dei “pesci foresti”, organismi mai visti prima e con una storia che merita di essere raccontata.