Natural Elements, esposizione di arte contemporanea

Si inaugura a Genova, giovedì 14 gennaio 2021, presso Divulgarti Eventi Ducale, Palazzo Ducale, Cortile Maggiore, piazza Matteotti 9, la mostra d'arte “Natural elements”. La mostra, curata da Loredana Trestin con la collaborazione di Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti, si tiene dal 14 al 28 gennaio 2021, con opere di artisti provenienti da diverse parti del mondo.



Secondo la teoria dei quattro elementi naturali, ogni sostanza esistente nel microcosmo e nel macrocosmo è una composizione di fuoco, aria, acqua e terra. Dall’interazione degli elementi hanno origine tutti i fenomeni del cosmo: nascita, morte e trasformazione. Le forze che permettono l’interazione degli elementi sono due: amore, forza attrattiva, e Discordia (o odio), forza repulsiva. Questo il tema su cui i nostri artisti provenienti da tutti i continenti si confronteranno per offrirci una possibilità di riflessione basata sull’ambiente, sulla spiritualità e la società in cui viviamo.



Il vernissage della mostra “Natural Elements” è alle ore 18 di giovedì 14 gennaio 2021 e l'esposizione resta aperta sino al 28 gennaio 2021, con orario 14 – 18 dal martedì al venerdì, sabato su appuntamento.



Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Silvia Bertocchi, Andy Carruth, Federica Corti, Gabriela Delfino (Gabidé), Conor Hart, Saribel Holland Alvarado, Noor Jamshed Khan, Yoko Kitazaki, Gaya Lastovjak, Liisa Liiva, Giada Lom, Veronica Lucarelli, Pamela Naranzoni, Lucinda Papia, Daniel Romanenco, Mikhail Rykonov, Blanca Van Hoorde.



L'artista Silvia Bertocchi esegue una performance d'arte nello spazio del Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, dal titolo “Shou”, per la realizzazione di un'opera visuale.