Il mondo di Luigi Tenco - Anna Sini Quartet

"La mia più grande ambizione è quella di fare in modo che la gente possa capire chi sono io attraverso la mie canzoni, cosa che non è ancora successa” (Luigi Tenco)

La vita e la musica di Luigi Tenco coincidono a tal punto che potremmo dire che egli visse e morì unicamente per la sua arte.

Si affermò in un periodo di grandi cambiamenti sociali e con tutti gli altri cantautori "genovesi" partecipò con estrema compenetrazione e coerenza alla rottura con la musica tradizionale italiana. Introverso e affascinante, Tenco cantò ovviamente anche l'amore, ma lo descrisse da una prospettiva esistenziale fino ad allora inesplorata, intrisa di critica sociale. Sicuramente, fra tutti i suoi "colleghi" genovesi fu quello maggiormente influenzato dai cantautori, dagli scrittori dell'esistenzialismo francese e soprattutto dalla musica Jazz.

L'intento dei musicisti, Anna Sini alla voce, Piero Trofa al pianoforte, Enrico Testa Chitarra e armonica cromatica, Riccardo Barbera al contrabbasso, è quello di far rivivere il mondo di Luigi Tenco e le atmosfere della sua musica. Lo spettacolo propone una carrellata delle canzoni più significative del cantante morto suicida nel 1967. I brani si alterneranno alla narrazione di suggestioni del suo pensiero.

“Non si vive per riuscire simpatici agli altri. A me i soldi, il successo, non interessano, li lascio a quelli più furbi di me in questo genere di cose”. (Luigi Tenco)

Anna Sini - Voce

Enrico Testa - Chitarra, Armonica cromatica, Pianoforte

Piero Trofa - Pianoforte

Riccardo Barbera - Contrabbasso