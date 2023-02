MOG Mercato Orientale Genova, le iniziative per Carnevale e il mese di febbraio

Al MOG il Carnevale dura una settimana, da domenica 12 a domenica 19 febbraio con diversi appuntamenti, per i grandi e per i più piccoli e un unico fil rouge: le maschere. Si parte infatti domenica 12 (dalle 15 alle 17) con il laboratorio di Paola Grazzi, in arte CartaDanza, che insegnerà ai bambini e alle loro famiglie come costruire il perfetto kit di Carnevale (maschera, ghirlanda e portacoriandoli). Biglietto per la coppia bambino + adulto in vendita online sul sito del MOG (https://moggenova.it/eventi-corsi/costruiamo-le-maschere-di-carnevale/). Sempre domenica 12, alla sera, saranno gli adulti ad indossare la maschera per la serata musicale con le note dei The Moochers e lo swing di Zenaswingers. L’invito è a venire travestiti, per un divertentissimo e coloraballo in maschera.

Domenica 19 il MOG ospiterà la pentolaccia per la grande Festa di Carnevale realizzata in collaborazione con Magic Games Party e Splash and Move. Un pomeriggio che si preannuncia ricco di attività per tutta la famiglia: in programma il Red Carpet per la sfilata e la gara costumi dei bambini, il Super show Bolle di Sapone, gli animatori e un allestimento a tema, con la speciale pioggia di palloncini targata MOG.

Questo appuntamento segna anche alcune delle novità che il MOG ha pensato nel 2023 proprio per il target famiglie. Da un lato, infatti, si rinnova l’appuntamento del sabato con Tana!, il progetto realizzato in collaborazione con Il Sogno di Tommi - associazione che collabora all’interno dell’Ospedale Gaslini di Genova - che ogni sabato, dalle 14 alle 16, prevede laboratori gratuiti per i più piccoli (dai 3 ai 10 anni), fino a un massimo di 20 partecipanti. A seguire Libri a merenda, dove le operatrici de Il Sogno di Tommi leggeranno fiabe e racconti per i bambini dai 4 agli 8 anni di età. Una domenica al mese, poi, spazio al teatro dei più piccoli con La fiaba magica, uno spettacolo interattivo per tutti i bimbi dai 4 ai 10 anni, in collaborazione con Maniman Teatro – compagnia di improvvisazione teatrale genovese.

L’inizio anno segna anche il ritorno di S-Tralci, i vini raccontati dai produttori: il 17 febbraio salirà sul palcoscenico della Vineria il Nebbiolo con Giancarlo Rocca di Ronchi.

Intanto cambia format il Lunario, che affronterà i prodotti Liguria, caratterizzanti le diverse stagioni, con i laboratori di Enrica Monzani (www.asmallkitcheningenoa.com), le lezioni di cucina di chef e docenti e i piatti da gustare tra le Cucine e l’Ostaia de Zena. A marzo il primo appuntamento per la Primavera in Liguria.

Il MOG però vuol essere sempre di più la casa degli studenti universitari che nel pomeriggio possono sedersi ai tavoli con wi-fi, per leggere e studiare godendo anche di uno speciale sconto del 20% (attivabile all’infopoint mostrando il tesserino universitario) su tutte le consumazioni alle Cucine e alla birreria - spiriteria al centro della Corte.