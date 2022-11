MigrArte, l'arte come elemento di comunicazione e dialogo nella visita interculturale Migrantour

Sabato 12 novembre alle ore 15 appuntamento con MigrArte, una passeggiata che condurrà i partecipanti alla scoperta degli elementi legati dell’arte antica e contemporanea, frutto di scambi culturali reciproci. L’arte da sempre elemento di comunicazione e dialogo, spunto per parlare di integrazione e intercultura, inclusione e identità.

Partendo dalla Piazza della Commenda di Prè, coglieremo gli stimoli artistici per dare avvio al nostro piccolo viaggio nel vasto mondo dei diversi linguaggi dell’arte, con l’obiettivo di scoprire le culture che abitano il territorio. Le tappe che faremo davanti al Galata Museo del mare e ai piloni della sopraelevata ci apriranno il mondo sulla Street art e dei murales a mosaico, arti che mescolano tradizione e interculturalità con l’obiettivo di attrarre l’attenzione sui fenomeni demografici, sociali, politici e culturali della nostra società. Rientrando in via Prè, attraverso le realtà commerciali presenti, avremo l’occasione di parlare dell’arte ceramiche e dell’uso delle terrecotte, mentre i bassorilievi e l’arte tessile ci porteranno ad analizzare influenze, intrecci e tradizioni.

Si terminerà in Viadelcampo29Rosso parlando di musica e ci lasceremo cullare dalle note dei cantautori genovesi per parlare della musica come un linguaggio antichissimo e universale che racconta di tradizioni, di storie e di emozioni. Costo di 10 € a persona.

Anche a Novembre tante novità per le passeggiate interculturali di Migrantour Genova, con nuovi percorsi ideati da cittadini di origine migrante coordinati dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, per andare alla scoperta di quartieri ricchi di storia e a forte immigrazione, spesso poco conosciuti a residenti e turisti, favorendo la conoscenza del territorio ma anche l’incontro e lo scambio tra chi vive o lavora nel Centro Storico.

Info

Durata passeggiate circa 2 ore, Partenza ore 15. Prenotazione soggetta a conferma, per info e prenotazioni: telefono: 0102723820 - Mail: vdionisi@solidarietaelavoro.it ; castellodalbertis@solidarietaelavoro.it