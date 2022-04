"Belin metal fest 2022" al Crazy Bull

Venerdì 15 aprile alle 20,30 al Crazy Bull arriva il Belin Metal Fest Vol.1, organizzato in collaborazione con Diamonds Prod. e Wfr. Dopo il successo dell'edizione estiva dello scorso anno torna il Belin Metal Fest con quattro band pronte ad alternarsi sul palco.

In apertura gli Hungry Daze, band formata da musicisti storici del panorama Hard & Heavy genovese vi delizieranno con il loro Hard Rock passionale e tecnico.

I Last Rites porteranno il death/thrash freschi del loro nuovo singolo "Alice Unchained".

Ci sono anche i Varego: nuova linfa ma radici ben salde per la band arenzanese, che prende il nome dalla pianta che cresce spontanea in terra ligure. Suoneranno per intero il nuovo omonimo album, uscito a giugno 2021. Un viaggio heavy/prog con echi grunge e stoner molto ben recensito dalla critica e adatto a tutti i palati.

Infine i Carcharodon, band con un'energia pazzesca con il suo Tupadoom - Macho Metal per chiudere la serata.

Ingresso consentito in base alle norme vigenti sulla prevenzione della diffusione del covid-19.

Contributo artistico 5 Euro