Mercatino da Forte dei Marmi a Moneglia e Sant'Olcese

Giovedì 2 giugno torna a Moneglia Il Mercatino da Forte dei Marmi, mentre domenica 5 fa tappa a Sant’Olcese.

A Moneglia, appuntamento dalle 8 alle 19, in corso Libero Longhi. Anche a Sant’Olcese, solito orario, stessa ambientazione e l’abituale location in via Giacomo Poirè.

In entrambi i casi, residenti e turisti, potranno trovare le nuove collezioni estive. Fra queste, abbigliamento, scarpe e borse in pelle, in forme e colori originali. Spazio poi alla biancheria casa, pizzi, lingerie e beach wear. Ci sarà anche posto per la profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.