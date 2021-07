"Il Matto 2": una feroce satira su Genova e il G8 con Massimiliano Loizzi ai Luzzati

La trilogia de "Il Matto" è una serie di monologhi di satira di grande successo di critica e pubblico che Massiiliano Loizzi porta avanti dal 2015, con oltre 300 repliche in tutta Italia e più di 40.000 spettatori.

"IL Matto 2", ai Giardini Luzzati domenica 18 luglio alle ore 20,30, è una comedy di feroce satira in bilico fra denuncia e intrattenimento che torna in scena a 20 anni esatti dai fatti del G8 di Genova. Un'indagine basata su documenti, testimonianze e atti processuali riguardanti i violenti fatti del G8 – “La più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale” come detto da Amnesty International - e dell'omicidio di Carlo Giuliani, ragazzo ucciso il pomeriggio del 20 luglio del 2001.

In un'incredibile girandola di ingressi, Massimiliano Loizzi dà vita a personaggi agli antipodi fra loro: giudice, avvocati, testimoni, giornalisti, carabinieri, onorevoli, manifestanti, Giuliani stesso e persino Dio. Il processo messo in scena come una farsa tragicomica, diviene caricatura che mette in luce le pecche grottesche del paese. Uno spettacolo che spinge quasi con violenza a prendere parte in uno dei casi più discussi della storia della “seconda” Repubblica.

Massimiliano Loizzi attore, comico, autore, 43 anni, milanese d’adozione, è volto noto de il "Terzo Segreto di Satira", protagonista delle due stagioni di “Sandro” in coppia con Francesco Mandelli, il suo primo film da protagonista con il collettivo, “Si muore tutti democristiani”, è su Netflix. Autore

del romanzo autobiografico “Quando diventi piccolo” edito da Rizzoli/Fabbri Editori, e di “Maledetta primavera” edito da People, è perennemente in tournée con la serie di 3 monologhi di satira civile “Il Matto” e con i suoi live di stand-up. Scrive una rubrica settimanale su FanPage.it.

Ha lavorato, fra gli altri, con Paolo Rossi, Claudio Bisio, Tullio Solenghi, Renato Sarti, Antonio Latella, Gabriele Lavia, Matteo Tarasco, PierPaolo Sepe.

Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Parte del ricavato sarà devoluto al Comitato Piazza Carlo Giuliani.

