“Marassi sotto le Stelle” con negozi aperti, stand gastronomici e la comicità di Raco e Soggetti Smarriti

Corso De Stefanis, via Tortosa e via Monticelli in festa venerdì 23 settembre a partire dalle 18 per “Marassi sotto le Stelle”. Il quartiere festeggia la fine dell'estate con negozi aperti, stand gastronomici, mercatino creativi e antiquariato, banchi dedicati agli animali, truccabimbi, dj set e musica dal vivo con Dassistassy, Dj Erik, Ivan Dj, Genvision e Last Train Country Band. Intrattenimento e comicità affidati a ospiti d'eccezione come Daniele Raco e I Soggetti Smarriti.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata.