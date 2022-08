Mara Sattei e Casa di Lego in concerto ai Giardini Luzzati per il Lilith Festival

Lilith Festival, Giardini Luzzati e Sestiere del Molo ospiteranno sabato 3 settembre, per la prima volta a Genova, i concerti di Mara Sattei e Casa Di Lego, due tra tra i talenti più luminosi della nuova scena musicale italiana. I concerti si terranno nella piazza dei Giardini Luzzati, nel cuore del centro storico di Genova.

La parola chiave e nome dell'iniziativa è "Rigenerazioni", una parola che ne contiene molte altre. In prima battuta, infatti, con “rigenerare” si fa riferimento all’ampio progetto di rigenerazione urbana per il Nuovo Sestiere del Molo, portato avanti dal patto di sussidiarietà che vede la collaborazione di oltre 50 enti e associazioni e vuole dare nuova vitalità e vivibilità a quel territorio e al suo tessuto sociale anche attraverso un'offerta culturale inedita e di qualità e la creazione di momenti di condivisione e relazione positiva per la comunità. Poi c’è il riferimento ai “generi”, perché si vuole dare spazio e voce, letteralmente, all'espressione artistica femminile, in un mondo ancora segnato da disuguaglianze di genere e da poche presenze femminili nei cartelloni dei grandi festival nazionali; ai “generi musicali” e alle “generazioni”, perché si vuole creare l'occasione di mettere in dialogo, creare interscambio e soddisfare il gusto ma anche la curiosità di un pubblico il più possibile eterogeneo e intergenerazionale; e infine alle “azioni”, perché “fare è sempre meglio di limitarsi a promettere”, dicono gli enti promotori. “Attraverso piccole azioni si possono attivare processi concreti e virtuosi per la città e per chi la abita”.

Mara Sattei ci trasporterà nel suo “Universo Tour 2022” e presenterà il suo album d’esordio "Universo", interamente prodotto da tha Supreme, che ha seguito tutta la direzione artistica del progetto. L’album rappresenta un grande primo traguardo per l’artista, che fino a oggi ci ha accompagnati alla scoperta della sua musica – dalle Registrazioni ai primi brani ufficiali –, con le sue liriche non scontate, grande potenza vocale ed eleganza. Mara Sattei ha collezionato a oggi oltre 200 milioni di streaming totali con la sua musica e le collaborazioni che l’hanno vista protagonista. Ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali che hanno impreziosito il suo percorso artistico: “m12ano” – certificato platino e contenuto nell’album d’esordio di tha Supreme “23 6451” -, “ALTALENE” – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano triplo platino estratto da “BV3” - “Dilemme Remix” – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e tha Supreme - e “Spigoli” - brano triplo platino firmato insieme a Carl Brave e tha Supreme.

Casadilego (nome d’arte di Elisa Coclite), nasce a Bellante (TE) nel 2003. Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Sceglie come nome d’arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Ha incantato giudici e pubblico della 14^ edizione di X Factor Italia, vincendo nella squadra delle Under Donne di Hell Raton. Polistrumentista e interprete sopraffina, una voce e un carisma che rappresentano un unicum nell’attuale panorama musicale italiano. Dopo aver conquistato pubblico e critica, esce il suo primo EP “Casadilego” (Sony Music Italy), che contiene i brani eseguiti durante i live di X Factor 2020, tra cui i due inediti “Vittoria” e “Lontanissimo”. Nei mesi successivi il suo percorso nella scena musicale italiana continua a registrare notevoli successi: il rapper Nitro la sceglie come featuring nel brano “Mr & Mrs Smith” e il singolo “Vittoria” conquista la certificazione di disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). Nel 2021 Francesco Renga l’ha fortemente voluta accanto a sé per la serata dei duetti della 71^ edizione del Festival di Sanremo, sulle note di “Una ragione in più”, brano di Ornella Vanoni. Nel luglio dello stesso anno Casadilego torna con il brano “Millepiani”, che apre il suo nuovo percorso artistico, mentre a novembre esce Ora o mai più” con Cicco Sanchez. Apre il 2022 con un inedito dai temi introspettivi, “GIARDINO” , che dal 28 gennaio è su tutte le piattaforme di ascolto.

L’apertura della serata sarà affidata al giovane rapper genovese SamuL, che presenterà in anteprima alcuni brani del suo primo EP in uscita per Lilith Label e a Federica Losi che presenterà il suo nuovo singolo appena pubblicato.

I Giardini Luzzati, ex "area difficile" oggi sono uno spazio comune rigenerato nel cuore del Sestiere del Molo; una realtà ormai consolidata che quest'anno compie 10 anni ma che non rinuncia al cambiamento e alla sperimentazione. Il claim che ha scelto per questo anniversario è infatti "change the rules", cambia le regole.

Il Lilith Festival celebra i suoi 11 anni di attività, rinnovando l’impegno nella promozione e produzione di musica di qualità e di cultura delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere e porta una delle serate del programma 2022 all’interno del format pensato per il Sestiere del Molo.

Biglietti

Costo €17+dp

Prevendite su

Dice https://link.dice.fm/ ymPOtFTxXrb

Ticketone https://www.ticketone.it/ event/mara-sattei-giardini- luzzati-rigenerazioni-lilith- festival-feat-giard-15501678/