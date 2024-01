Mal di schiena: come trovare le soluzioni del dolore

Il trattamento del mal di schiena ha subito recentemente un cambiamento epocale: gli esperti ora apprezzano il ruolo centrale che rivestono il movimento e l'esercizio per mantenere funzionali i muscoli che sostengono la schiena. Se ti interessa conoscere le svariate cause (anche quelle meno note) che causano il mal di schiena e le possibili soluzioni (che puoi in parte anche attuare in completa autonomia e con risultati immediati), questo è il workshop che fa per te!

Tra gli argomenti che saranno affrontati dal dott. Massimo Giaccio ci saranno:

- L'importanza di potenziare la muscolatura addominale e/o quella lombare;

- ... E poi anche: "È sempre vero che sia così importante?"

- Perché la risonanza magnetica e i raggi X sono spesso sopravvalutati quando si tratta della maggior parte dei mal di schiena;

- Perché il 90% delle persone affette da sciatica o ernia del disco si riprenderà da solo entro 6 mesi.

Altri argomenti arricchiranno l'evento e non mancherà una importante parte pratica nella quale sperimentare i concetti esposti e portare a casa qualche utile consiglio per il proprio mal di schiena.

Si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo.

La partecipazione è gratuita ma, è richiesta la prenotazione in quanto i posti sono limitati.

