Torna alla Lanterna l'appuntamento internazionale dei Radioamatori

Anche quest’anno, la Lanterna torna “on air” con i Radioamatori: sabato 20 e domenica 21 agosto, dalle ore 10 alle 18, il complesso monumentale ospiterà il 25° International Lighthouse/Lightship Weekend in occasione del quale sarà installata una stazione radioamatoriale che sarà operativa con lo speciale nominativo di identificazione “II1L”. Come ormai tradizione, saranno installati antenne e trasmettitori per poter comunicare, nelle diverse bande radio, con i radioamatori nel mondo partecipanti all’evento.

L’iniziativa è come sempre a cura di A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani - sezione Genova. Per festeggiare l’anniversario dei 25 anni della prima attivazione della Lanterna di Genova, sarà realizzata una speciale cartolina QSL, che sarà inviata a conferma della comunicazione bi-direzionale tra due stazioni. I radioamatori di tutto il mondo avranno inoltre la possibilità di ottenere due diplomi (tutti i dettagli sono disponibili sul sito https://www.arigenova.it/).

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Genova e in collaborazione con A.R.M.I. Associazione Radioamatori Marinai Italiani, W.A.I.L. Worked All Italian Lighthouses e il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova, che ospita l’evento. ILLW - International Lighthouse/Lightship Weekend, è un evento annuale che ha origine in Scozia grazie a John Forsyth (GM4OOU) e Mike Dalrymple (GM4SUC), che ne furono gli inventori e trae origine dal Northern Lighthouses Award Weekend, un evento biennale scozzese che si svolse per la prima volta nel 1993, e che diventerà ILLW nel 1998.

Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta, diventando un importante appuntamento nel mondo radioamatoriale: dall’esordio ad oggi hanno aderito oltre 85 nazioni. A partire delle 00.01 UTC del sabato fino alle 24.00 della domenica, moltissimi radioamatori attivano in questo modo fari e navi faro in ogni parte del mondo. I radioamatori della Sezione A.R.I. di Genova hanno ottenuto per la prima volta il permesso di trasmettere dalla Lanterna, con il nominativo IQ1L, nell’edizione del 1998.

Per approfondimenti e informazioni tecniche:

https://illw.net/

https://www.arigenova.it/illw.html

Lanterna: continua l’orario estivo di apertura al pubblico

Il Complesso Monumentale è visitabile da martedì a domenica e festivi, dalle ore 10 alle ore 18 (ultimo ingresso ore 17:30; si consiglia la prenotazione online con biglietto, tutte le informazioni utili sul sito: https://www.lanternadigenova.it/informazioni/): un’occasione per scoprire gli spazi esterni dell’Open Air Museum nel parco, il suggestivo Museo nelle antiche fortificazioni e il faro, fino a raggiungere la prima terrazza panoramica con una meravigliosa vista a 360° sulla città e il suo porto.