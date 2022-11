Laboratori per bambini ai Parchi di Nervi a cura di Lipu Genova

Domenica 20 novembre ai Parchi di Nervi la Lipu Genova organizza laboratori per bambini con attività a contatto con la natura. Preparare una mangiatoia, portare una bottiglietta di plastica (acqua) o un tetrapack del latte (entrambi vuoti). Passeggiare nel parco e raccogliere foglie secche cadute oppure portarle da casa e creare uccelli e disegnarli. Passeggiamo nel parco rispettando il luogo e gli esseri viventi presenti.

Occorrente: si consigliano forbici, materiale per disegno, tubetto di colla; binocoli, taccuino e lente di ingrandimento sono sempre utili

Se ti porti la merenda la facciamo insieme alle 16:30

EVENTO GRATUITO senza prenotazione

In caso di maltempo, la passeggiata non potrà aver luogo, per questo raccogliete un po’ di foglie nei giorni precedenti. I laboratori sopra elencati si terranno nella casetta di viottolo Ardizzone.

In caso di allerta rossa e arancione l’evento sarà annullato.

info su Facebook: Lipu delegazione di Genova ; e-mail genova@lipu.it