"Indovina dove ti porto a cena": giro pizza con indovinello

Una serata diversa dal solito quella di martedì 5 aprile: un coordinatore dell'Angolo dell'Avventura di Genova racconterà del suo viaggio, ma saranno i partecipanti a indovinare di quale Paese si parla. L'unico indizio rilasciato per ora è: "L'anima è nel tabacco, lo spirito è nella salsa e il cuore nella storia".

Appuntamento alla Pizzeria Locale in via Nino Bixio 10 r, Genova, alle ore 20 per un giro pizza con bevanda inclusa e caffè al costo di 15 euro.

Per partecipare all'evento è necessario il super green pass e la mascherina per muoversi nel locale

Il numero massimo di partecipanti è limitato a 50 persone, pertanto è indispensabile la prenotazione al link riportato.