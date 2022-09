Harry Potter a Genova: Raduno, Trenino e Scuola di Magia

Avventure Cittadine Genova e Genova Dreams presentano tutte le date imperdibili a partire da settembre per i fan di Harry Potter della Liguria e non solo! Sabato 10 e domenica 11 settembre lo staff sarà presente al Genova Comics & Games in cui verranno presentate alcune nuove missioni magiche; inoltre verrà organizzato il Casting "Have you seen this wizard" in cui verranno scelti i migliori cosplayers per entrare a far parte della #genovacomehogwartsfamily in collaborazione con DaruMa Photo, che si occuperà di realizzare le foto degli aspiranti maghi e streghe che, per l'occasione, potranno partecipare gratuitamente.

Il 24 e il 25 settembre si terrà la tanto attesa seconda edizione del raduno nazionale #GenovacomeHogwarts nella splendida Villa Serra di Comago, in cui, ad attendere gli studenti in divisa magica, ci saranno oltre a tutti i personaggi, Edvige e i gufi di Hogwarts con Terra di Confine, la cerimonia dello smistamento con il Cappello Magico, la lezione con Harry Potter di Accademia delle Arti Magiche con la boutique di Olivander, e poi lezioni di erbologia , la degustazione di pozioni di Spirits'House e Severus Piton, e molto altro! Per prenotare il proprio posto e trovare tutte le informazioni si può seguire il seguente link https://billetto.it/e/genovacomehogwarts-seconda-edizione-del-raduno-nazionale-dedicato-ai-potterheads-biglietti-681662

Ed ecco finalmente le tanto attese date del Genova Hogwarts Express, il primo e unico trenino magico italiano, un gioiello che solo Genova può vantare: un lieto ritorno sulla rotta storica Genova Casella!Tutti gli appassionati della saga del maghetto più famoso del mondo potranno rivivere l’emozione del viaggio verso Hogwarts allietati e interrogati dai professori della scuola più amata dai ragazzi e non solo. Infatti il percorso prevede aneddoti e indovinelli per un pubblico da 0 a 99 anni...E molto molto altro! Il trenino partirà magicamente il 22 ottobre, il 26 e il 27 novembre, il 10 e 11 dicembre: ma attenzione: la prenotazione è fondamentale per via dei posti limitati.

Infine per tutto l'anno a partire da mercoledì 14 settembre dalle 17:30 alle 18:30 continuerà la scuola magica per vivere l'avventura da protagonista da vero studente per approfondire conoscenze cinematografiche, letture e naturalmente incantesimi insieme ai professori.

Per seguire tutti gli aggiornamenti delle novità in arrivo seguire la Pagina Facebook: Avventure Cittadine Genova o iscriversi al canale Telegram avventurecittadine

Per prenotare ogni evento è necessario inviare un messaggio al numero 340 491 0024 con Nome e Cognome, Numero di partecipanti e nome dell'evento scelto.