Quarta “Giornata dello sport” a Mele: oltre venti discipline per grandi e piccini

La ProlocoMele organizza domenica 24 settembre la “Giornata dello sport” - quarta edizione, dove le società sportive potranno dimostrare e far provare le proprie discipline. Sarà una festa a tutto vantaggio dell’attività fisica, del benessere e della salute, che coinvolgerà sia gli adulti che i bambini, con oltre venti discipline in vetrina e moltissime associazioni impegnate.

La kermesse è organizzata dalla Pro Loco di Mele, con la collaborazione del Comune di Mele ed il contributo di BIM - Bacino Imbrifero Val Bormida- e interesserà tutto il paese dalle piazze alle strutture sportive. Sarà presente anche un mercatino con vendita di prodotti naturali e per la salute, nonché originali prodotti di artigianato. Si potrà pranzare e gustare un’ottima merenda presso lo stand gastronomico della proloco (aperto dalle ore 12).

Nell’Area Ronco, spazio a pattinaggio e calcio. In paese grandi e piccini potranno ballare con le scuole di danza, di ballo liscio e di latino-americano e, perché no, fare un giro sulla mono-ruota o provare una e-bike. Ci sarà la possibilità di fare un massaggio shiatsu. Istruttori qualificati saranno disponibili a per far provare e a rispondere ad ogni domanda circa i loro corsi. Tennis, ginnastica artistica, bike school (con pista per bambini), scherma, canottaggio (si potrà provare il remo-ergometro), muay thai, taekwondo, twirling sono solo alcune delle discipline presenti.

Il team Martìn 10zerouno organizzerà prove a cronometro "Vuoi diventare un corridore del Cielo, uno Skyrunner?", un circuito Abilità per i più piccoli e una prova di Sprint sulle Creuze (“la 50 scalini”) per ragazzi e adulti. Presso le scuole elementari faranno compagnia al tiro con arco ed una scuola di danza, le new entry: il karate, il surf-skate ed il ballace-board (discipline quest’ultime propedeutiche al surf e per allenare l’equilibrio). Si consiglia, ovviamente, abbigliamento sportivo e… tanta voglia di mettersi in gioco! Appuntamento quindi domenica 24 settembre a partire dalle ore 11.