Il premiato monologo di Giacomo Faroldi “Fra tutti, tu” al Teatro Garage

Venerdì 28 ottobre 2022, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage è in programma lo spettacolo “Fra tutti, tu” di e con Giacomo Faroldi. Il titolo fa parte del Progetto “Da Salotto”, un ciclo di piccole rappresentazioni nato da un’idea dell’attrice Alessandra Frabetti.

Premiato dalla giuria nazionale del Festival Dominio Pubblico 2021 e segnalato nel 2022 dal Festival Strabismi, il monologo scritto e interpretato dall’attore Giacomo Faroldi, dopo aver fatto tappa in diverse città come Milano, Roma e Udine, arriva a Genova. Lo spettacolo è una storia personale che si proietta in una dimensione universale. Attraverso il racconto in prima persona unito ai linguaggi del teatro, della danza e della stand up comedy, l’attore racconta il suo primo amore, conosciuto a sei anni e mai abbandonato fino ai dieci. Un amore travolgente, mai corrisposto, per una sua compagna di classe. Un amore che ognuno ha provato, ma presto dimenticato o mai preso sul serio. Lo spettacolo è un vero e proprio inno all’infanzia, dove ogni esperienza vissuta da bambini assume forza e carattere.

Giacomo Faroldi si diploma alla Civica Accademia Nico Pepe di Udine nel novembre 2020. Lavora e continua gli studi con diverse personalità della scena teatrale italiana come Pierpaolo Sepe, Giuliana Musso, Karina Arutyunyan.?

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 17 alle 20, venerdì dalle 11 alle 14. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447