Gargassa fantasy: la fantasia prende il volo

Escursione guidata lungo una forra aspra e suggestiva, in un ambiente unico in Liguria che è valso al Parco Regionale del Beigua il riconoscimento di Geoparco nell’ambito della Rete Europea dei Geoparchi e della Rete Globale dei Geoparchi dell’Unesco. Superato un antico insediamento abbandonato, Veirera, si attraversa una spettacolare bastionata di conglomerato nero con licheni gialli, fino ad un punto panoramico che regala una bellissima vista su un paesaggio che ricorda la frontiera americana del West.

Escursione ad anello fruibile anche con il treno.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Sabato 30 Aprile, in un paesaggio quasi irreale, sembrerà di essere catapultati a metà dell’Ottocento fra i nativi del Sud-Ovest, nel Far West, nel mezzo di uno scontro tra pistoleri, uomini di legge e cowboy.

Nel cuore dello spettacolare canyon del Rio Gargassa, dai roccioni che sovrastano il sentiero potrebbero levarsi in cielo segnali di fumo di apaches, navajo e comanches. È un gioco di fantasia naturalmente, ispirato da un ambiente eccezionale!

L’escursione proposta mostra un grande quadro d’insieme delle principali emergenze geologiche e naturalistiche del Parco Regionale del Beigua, riconosciuto Geoparco nell’ambito della Rete Europea dei Geoparchi e della Rete Globale dei Geoparchi dell’UNESCO. Questo suggestivo itinerario s’insinua inizialmente tra canyon e forre scavate dal rio Gargassa, dove l’acqua forma azzurre e profonde vasche che ispirano ad un bagno. Ma la Val Gargassa è interessante non solo dal punto di vista scientifico ma anche antropologico: a metà percorso, prima di salire al punto panoramico alla Rocca dei Corvi, si incontra Veirera, antico centro di lavorazione del vetro, oggi abbandonato. Il sentiero nella parte finale dell’anello sale verso la Rocca dei Corvi, lungo una spettacolare bastionata di conglomerato nero con licheni gialli, fino ad un punto panoramico che regala una bellissima vista su un paesaggio che ricorda la frontiera americana del West.

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Dati tecnici e logistici

Data: Sabato 30 Aprile

Tipologia itinerario: escursione ad anello.

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica della Agael - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza per la ricevuta fiscale.

Appuntamento ore 10 presso la stazione ferroviaria di Rossiglione, oppure ore 10:15 presso il Campo sportivo di Rossiglione. Fine escursione ore 16:30 circa.

Difficoltà: EE – Escursionisti esperti. L’itinerario richiede una certa esperienza in montagna, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati. C’è un breve tratto orizzontale, lungo circa 8 metri, che attraversa un punto esposto: la traccia è larga e per sicurezza è stato predisposto un corrimano fisso.

Dislivello: + - 250 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.