Forest bathing: connessione con la natura

A soli pochi chilometri dalla costa, ma a 1.520 metri sul livello del mare, i partecipanti a questo laboratorio saranno condotti in un’esperienza che li porterà fuori dalla loro ruotine quotidiana. Un intero giorno in cui saranno guidati a prendersi il proprio spazio, all’interno del quale dedicarsi all’ascolto del proprio sentire, delle proprie sensazioni ed emozioni, in totale connessione con la natura.

Saranno proposte diverse pratiche e attività in natura, che aiuteranno i partecipanti a rallentare il flusso dei propri pensieri per vivere pienamente il momento presente. Ci sarà l'opportunità di entrare in relazione con diversi elementi naturali, tra cui l’antichissima Pietra Borghese, una delle rocce più antiche d’Italia, che le analisi radiometriche fanno risalire a circa 2,5 miliardi di anni fa.

Gli organizzatori informano che il risultato finale per i partecipanti sarà una sensazione diffusa di benessere sia fisico che mentale e un pizzico di consapevolezza in più sul profondo legame tra essere umano e natura.

Numero minimo 2 partecipanti e massimo 12. Chiusura prenotazioni sabato 7 maggio 2022 ore 18.

Ritrovo previsto alle ore 10 presso Rifugio Pratomollo-Monte Aiona, per inizio esperienza ore 10.30 circa. Pranzo al sacco nei pressi di Pietra Borghese ore 13.15-14 circa. Conclusione ore 17 circa.