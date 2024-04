Al Teatro della Tosse “C'è vita finché c'è vita”, spettacolo benefico a cura della Fondazione Gigi Ghirotti

La Fondazione Gigi Ghirotti Genova presenta “C'è vita finché c'è vita”, uno spettacolo a scopo benefico in programma al Teatro della Tosse. Lo spettacolo parla appunto di vita, di quella vita che si infiamma di intensità proprio quanto scopri che finisce. Della storia di tante persone che passano dalla scoperta di un male definitivo alla rabbia, dalla rabbia alla consapevolezza di una presa viva sulla vita. Insomma di quelle vite “fatte, fatte così”. Che diventano presenti a se stesse quando escono con coraggio dal paradosso di esistere.

Lo spettacolo di e con Raffaele Casagrande per la regia di Antonio Tancredi, che debutterà ai Teatri di Sant'Agostino giovedì 18 e venerdì 19 aprile, con doppia replica al mattino per le scuole ore 10:30 e alla sera ore 21, è in realtà un progetto che ha voluto partire dalla scuola per raggiungere il teatro. Dagli incontri con gli studenti delle superiori sui temi del fine vita, delle cure palliative e del volontariato per provare a costruire assieme una società più etica ed empatica, oltre che per sviluppare una maggiore consapevolezza su queste tematiche in termini anche di impegno personale.

Per approfondire i contenuti di questa iniziativa, si svolgerà una tavola rotonda proprio al Teatro della Tosse con i protagonisti che hanno partecipato al progetto “La Gigi Ghirotti per la scuola” (avvicinare gli studenti al mondo della sofferenza e del sollievo, insieme ai propri insegnati e alle proprie famiglie) che si terrà venerdì 19 aprile alle 18 alla Sala Campana del Teatro della Tosse.

Lo spettacolo teatrale è uno degli appuntamenti che celebrano i 40 anni di attività della Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS, per questo, rappresenta la scoperta individuale e collettiva di come la vita possa essere nitida e comprensibile proprio nel momento in cui si impara a convivere con quella che chiamiamo morte. E ad amarla, la vita, nel senso non proprio etimologico ma sicuramente puntuale di “a mors”, ovvero di privazione della morte.

Info e biglietti

Ingresso con donazione a partire da 5 euro (ore 10:30) e 15 euro (pre 21).

Gradita la prenotazione: Ufficio Promozione Tel. 010 3512623 / 625 - www.gigighirotti.it.