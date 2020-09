Torna la fiera di Santa Zita: 180 bancarelle invadono la Foce

Domenica 20 settembre 2020 torna la fiera di Santa Zita, nel quartiere Foce.

Sono previsti 180 banchi di merceologia varia. La manifestazione, che si svolge solitamente nella domenica più vicina ai festeggiamenti dedicati a santa Zita secondo l’anno liturgico, era prevista il 26 aprile e viene recuperata ora.

Si tratta di una festa molto sentita, con origini molto antiche che risalirebbero addirittura al tredicesimo secolo per la santa che dà il nome anche alla parrocchia. Saranno interessate dalla fiera: piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi, via Siria, via Pisacane. Il Comune aveva sospeso le fiere saltate durante il lockdown proprio nella volontà di poterle recuperare nel corso del 2020.

Verranno fatte rispettare le regole anti-contagio e a vigilare sul sereno svolgimento ci saranno gli agenti della Polizia Locale e personale di sicurezza. La fiera si terrà dalle 8 alle 21