Torna la Fiera di Pontedecimo con 60 bancarelle, tra gastronomia, abbigliamento e tanto altro

Con settembre tornano le tradizionali fiere. Gli appuntamenti annuali, in questa fase di ripartenza, sono confermati, e inoltre l'assessorato al commercio ha lavorato per recuperare le manifestazioni rinviate nei mesi scorsi causa lockdown. Verranno fatte rispettare le regole anti-contagio e a vigilare sul sereno svolgimento delle fiere ci saranno gli agenti della Polizia Locale e personale di sicurezza. Le fiere si terranno dalle 8 alle 21.

Si comincia domenica 13 con un appuntamento molto atteso dalla Valpolcevera e non solo, la fiera di Pontedecimo, con sessanta bancarelle di merceologia varia: dolciumi, alimentari, abbigliamento, articoli per la casa, oggettistica. I banchi animeranno piazza Arimondi, via Al Municipio, via Lungo Polcevera, via Giacomo Rivera, via del Casone, ponte Ludovico Patrizi. Oltre alle vie interessate dalle bancarelle, anche via Guido Poli e piazza Partigiani Caduti per la Libertà saranno vietate al transito veicolare.

Domenica 20 settembre sarà la volta della fiera di Santa Zita, nel quartiere Foce.

Fiera di Pontedecimo: variazione linee bus

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie di Pontedecimo per consentire lo svolgimento della manifestazione, domenica 13 settembre dalle ore 6.00 alle ore 23.00, le linee 63, 63/, 65 e 663 modificheranno il percorso come di seguito indicato:

Linee 63, 63/ e 663

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti in via Semini, proseguiranno sul ponte della Forestale, via San Quirico e via Anfossi, dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Sampierdarena: percorso regolare.

Linea 65

I bus, in direzione San Cipriano, transiteranno per via Anfossi anziché per via Poli.