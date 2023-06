29° Festival Internazionale di Poesia “Parole Spalancate”: oltre 100 eventi tra letture, spettacoli e concerti

Indirizzo non disponibile

Da giovedì 8 a domenica 18 giugno, Genova ospita il 29° Festival Internazionale di Poesia “Parole Spalancate”, che celebra la poesia in tutte le sue forme e in rapporto con le altre arti.

Oltre 100 eventi gratuiti tra letture, performance, concerti, proiezioni, mostre, visite guidate, spettacoli multimediali. I macro-temi di quest’anno sono Eros e Mare, che saranno declinati in Poesia e in altre forme espressive, a cominciare dalla mostra “I Giardini dell’Eros” di Bruno Cattani, Gianluigi Colin e Silvio Monti. Più di 1900 poeti e artisti da 91 nazioni mondiali nelle 28 edizioni effettuate sinora.

Oltre alle letture e spettacoli sul palco principale di Palazzo Ducale, il Festival offre eventi in 30 luoghi di Genova e di altre città, con la lettura itinerante del Bloomsday, con la Notte della Poesia, con le visite guidate dei Percorsi Poetici, con la sinergia con il festival Voix Vives di Sète (Francia), con le attività della piattaforma europea Versopolis, con le proiezioni di Poevisioni, con le conferenze della Ricostruzione poetica dell’universo, con le numerose mostre tematiche, con l’iniziativa Poeti Dentro dedicata ai detenuti e Scrittori da un realtà parallela diretta da Marino Muratore e dedicata a storie, esperienze e incontri sul mondo della disabilità, con il Salone dei Resilienti dedicato agli editori e riviste di poesia.

Nel 2015, in occasione del 20° anniversario di Parole spalancate è stata pubblicata dalle Edizioni Liberodiscrivere l’antologia “Venti di poesia”, un volume che per la prima volta in assoluto vede insieme autori quali i premi Nobel Soyinka, Walcott, Coetzee e Milosz, e poi Mutis, Montalban, Darwish, Adonis, Evtushenko, Ferlinghetti, Gelman, Giorno, Grünbein, Guerra, Luzi, Sanguineti, Harrison, Jodorowsky, Komunyakaa, Pietri, Roubaud, Sidran, Strand, Welsh e altri cento ancora, tutti venuti al Festival nei primi 20 anni.

Programma completo sul sito www.parolespalancate.it