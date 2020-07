Fuori Formato 2020: Festival Internazionale di danza e videodanza

La quinta edizione del Festival internazionale di danza contemporanea e videodanza arriva a Villa Bombrini dal 4 a 6 agosto (con l'ultimo appuntamento, il 7 agosto, online). Ingresso libero.

La sezione live del festival si svolgerà nella piena ottemperanza dei protocolli anti Covid-19. Ad ogni spettacolo è ammesso un numero limitato di persone. È pertanto obbligatoria la prenotazione.

Tutti gli eventi, live e online, sono gratuiti.

Dalle ore 19.30, a Villa Durazzo Bombrini, sarà disponibile il servizio bar e ristoro a cura di Asini&basilico. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all'interno dei locali di Villa Bombrini.

FuoriFormato, organizzato da Comune di Genova, sponsorizzato da Iren, e curato da Teatro Akropolis, RETE danzacontempoligure.org e Ass. cult. Augenblick, è un festival diffuso, completamente gratuito per il pubblico, rivolto alla valorizzazione dei linguaggi trasversali della danza contemporanea e del dance film.

Programma:

Martedì 04 agosto 2020

Ore 20.30, giardino anteriore

Compagnia Bellanda Jenga (10’), Gorizia. Anteprima.

Visioni della natura miscelata ad un vocabolario segreto. Un incantesimo ci trasporta in uno stato pre-verbale, dove suoni succulenti ci attirano nel magnetismo dell’oscurità, dove schemi ritmici psichedelici e infettivi si espandono e lampeggiano nelle sfumature, mentre ci si arrende alla gioia incontaminata della danza.

Ore 21.20, giardino posteriore

Olivia Giovannini IYNX (30’), Genova. Prima assoluta.

Iynx, ninfa esperta in filtri di seduzione, per aver desiderato l’amore di Zeus viene trasformata nel torcicollo, o uccello del delirio, che ruota il capo fino a che il becco guarda la coda. L’Iynx, sacro alla luna, mentre mostra la sua lingua retrattile vola con un filo stretto alla zampa, per essere recuperato da ogni amante che brama di far tornare a sé chi ama.

Ore 22.00, giardino posteriore

Claudia Caldarano Sul rovescio (20’), Livorno.

Lo sgomento di avere un corpo, di essere il corpo. La bizzarria straniante del doppio volto di Eaunus/Giano porta al rovesciamento di ogni meccanica e logica fisica. Posture deviate, spinte, slanci e forze in conflitto spezzano la metrica del movimento e aprono alla visione di figure altre.

Mercoledì 05 agosto 2020

Ore 20.30, giardino anteriore

Francesca Zaccaria, La notte di Makara (‘20). Genova. Primo studio.

Un piccolo gioco, una passeggiata di fantasia attorno a Makara, leggendaria creatura acquatica della mitologia indù, raffigurata con le forme del coccodrillo palustre. Makara il guardiano che protegge gli ingressi, che custodisce le soglie. Uno stato di caos necessario, prima che compaia un nuovo stato di ordine.

Ore 21.20,giardino posteriore

Ore 21.45, giardino posteriore

Sara Capanna/Michele Scappa Crepe | studi sulla fragilità della materia (20’), Firenze. Prima regionale.

Due corpi vivono uno spazio vuoto e risuonano della fragilità di quel vuoto che è materia. Un tentativo di costruzione, attraversato da cedimenti e macerie, trafitto dalla difficoltà di mettere radici. Una ricerca sensibile dell’agire del proprio corpo in uno spazio che si sgretola, in cui implodere e germogliare.

Ore 22.20, giardino posteriore

Gennaro Andrea Lauro Mondo - in progress (35’),Barletta.

Mondo è l’opposto di immondo e significa: resistenza di un bambino che gioca a campana in un cortile, purezza mai definitiva che emerge dall’atto di scolpirsi, totalità dei fatti e non delle cose. La supremazia del risultato, la smania di compimento ci attraversano mentre inseguiamo noi stessi. Oltre c’è il respiro, e il nostro miglior capolavoro.

Giovedì 06 agosto 2020

Ore. 20.30, giardino anteriore

Equilibrio Dinamico Dance Company Continuum (15’), Brescia.

Parliamo di tempo, sempre. Un tempo che è durata, concreto, un tempo che è un oggetto da toccare. Ma se il tempo si dilata, allora trema la ragione. Quando il tempo, crescendo, si consuma, sprofondiamo in un mistero troppo grandioso da sostenere, restando impotenti di fronte a ogni eternità.

Ore 21.15, giardino posteriore

Equilibrio Dinamico Dance Company Equal to men (15’), Brescia.

Uguali agli uomini. Così Omero definiva le Amazzoni. Un segno di rispetto nella società greca patriarcale. Donne guerriere, l’arco nel pugno, lo sguardo fiero sui volti delicati. Pronte a difendere la propria indipendenza a colpi di spada o scoccate di frecce. Un mito e un archetipo che rivivono oggi, con urgenza, nelle nostre vite.

Ore 21.45, giardino posteriore

C&C Company Don’t be Afraid (40’), Bologna.

Il Fauno è un Nuovo Nato, un virgulto che cavalca la storia, sorpreso ad amare e a scopare, a vincere e a perdere miseramente. Strappato alla terra, cade nell’eternità della notte. Il suo fare ricorda azioni punitive, elmetti d’oro, imprese guerrafondaie, richiami all’arte neoclassica, grida d’amore e infondate ostentazioni di virilità. Nello spettacolo è presente il nudo integrale.

Venerdì 07 agosto 2020

STORIES WE DANCE | VIDEODANZA INTERNAZIONALE

Video online streaming dalle ore 21.00

Segui il sito e i canali social del festival per scoprire come accedere alla screening room online dell'evento.

La giuria è composta da: Anna Daneri, Giselda Ranieri, Roberta Segata.

I film finalisti:

• Do I have to build something starting from the white?, Giulia Camba, Mimì Enna, Vittoria Soddu, Italy 2019, 9’ 30’’

• DONT KNOW WHAT, Thomas Renoldner, Austria 2019, 8’

• Navigation, Marlene Millar, Canada/Ireland 2020, 13’

• Proximos, Patricio Soto-Aguilar, Chile 2019, 12’ 40’’

• Regained Bathers, Ludivine Large-Bessette, France 2019, 12’ 45’’

• Train-Train, Benjamin Seroussi, France 2020, 3’ 06’’

• We Are Ready Now, Jack Thomson, UK 2019, 1’ 37"

Per prenotare cliccare qui www.fuoriformatofestival.it/prenotazioni

Per informazioni:

FuoriFormato - Festival Internazionale di danza contemporanea e videodanza

Genova Creativa

Ufficio Cultura e Città Comune di Genova - Tel. 010.5573977

Teatro Akropolis - Tel. 329.1639577 (dal lun. al ven., dalle 10 alle 18)