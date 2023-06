Festival delle Periferie: musica rock, espositori, gastronomia e birre artigianali a Sestri Ponente

Il Festival delle Periferie torna a Genova con tre serate di musica di qualità con espositori, gastronomia e birre artigianali. Un appuntamento fisso che dura dal 2003, a cura dell'Associazione Culturale Metrodora. Come di consueto, sarà il parco di Villa Rossi a Sestri Ponente ad accogliere la rassegna, in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno 2023.

Protagoniste saranno sia band emergenti che realtà già consolidate, allo scopo di rendere il festival una vetrina per la scena musicale di Genova e dintorni, comprese le vicine riviere di levante e ponente e non solo.

Headliners delle serate saranno venerdì 16 gli Ufomammut, band originaria di Tortona e fondata nel 1999 dal chitarrista Poia, dal bassista Urlo e dal batterista Vita. Le loro sonorità rappresentano un incrocio tra il rock psichedelico, lo sludge metal, lo stoner rock e lo space rock. Sabato 17 sarà il turno dei romani Giuda, band a cavallo tra glam rock e punk che ha già ricevuto attestati di stima oltreoceano, con all’attivo quattro album pubblicati da label americane, inglesi e giapponesi. Domenica 18 chiuderanno il festival i Traum da Bologna, band che si barcamena tra shoegaze, post rock e post metal.

Nutritissimo il programma che precederà l’esibizione degli headliners, con band ed artisti di assoluto spessore quali Isaak, L’Esperimento del Dr.K, Carcharodon, Burn the Ocean, Animols, Ainu, Sator, Minus Hero, Seele Brennt, Dune Aurora, I Figli dei Fiori Finti, Alcalde de la Noche, Big Paws, IRMA, Godzilla Was Too Drunk To Destroy Tokyo.

Ogni sera si partirà dalle 18 con un programma preserale ricchissimo, con possibilità di aperitivo nel giardino o di cena all'angolo ristoro. La cucina aprirà alla stessa ora dei concerti. Confermata anche quest’anno la selezione di birre artigianali che si andrà ad aggiungere a bibite, gelati e caffè del bar. Presenti anche bancarelle di artigianato, vestiti, bigiotteria, oggettistica, stampe e molto altro.