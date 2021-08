Il Festival "All That Music" approda a Villa Bombrini con due giorni di musica: il programma

Orario non disponibile

Quando Dal 07/08/2021 al 08/08/2021 Orario non disponibile

Sabato 7 e domenica 8 agosto 2021alle 21,30 arriva a Villa Bombrini il festival "All That Music" per la sua sesta edizione.

La due giorni, organizzata da Società per Cornigliano e Associazione Culturale WorldToday, prevede sabato un concerto del gruppo musicale Uke Swing, e domenica esibizione del gruppo Betty Ilariucci Jazz Time Quintet.

È obbligatoria la prenotazione al numero 3401520635 o alla mail michele.ienco@libero.it.

Accesso nel rispetto delle normative anti covid (Green Pass o valido documento equivalente). Sono obbligatori mascherina, distanziamento e controllo temperatura.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Ampio parcheggio gratuito. Con il patrocinio senza intervento fnanziario del Municipio VI Medio Ponente.

7 agosto: Uke Swing

Swing italiano e internazionale anni 40/50 (4 elementi)

Uke Swing nasce dalla voglia di riproporre un genere, lo swing italiano anni 40/50 (Natalino Otto, Trio Lescano, Alberto Rabagliati, Renato Carosone, Fred Buscaglione, ecc.), mai veramente passato di moda. Il quartetto ripropone queste accattivanti e allegre “canzoncine” cercando di eseguirle con il garbo originale e con la freschezza di strumenti quali Ukulele, Sax, Ukulele basso e batteria, ripercorrendo cosi l’origine della musica nera americana, (blues, swing e jazz), che ha poi ispirato l’originale swing italiano anni 40. I musicisti: Renè Rassi, Voce e Ukulele - Gian Marco (Pantera) Pietrasanta, Sax e Flauto - Andrea Anzaldi, Voce e Ukulele Bas - Saverio Malaspina, Batteria. Tra i brani più noti del repertorio: Conosci mia cugina, Baciami piccina, Carina, Buonasera signorina, Spaghetti a Detroit, Ho un sassolino nella scarpa, Oh mamma mi ci vuol la fidanzata, Quel motivetto (Du du du duu), Tu vuò fa l’Americano, O’ Sarracino, Il pinguino innamorato, La donna riccia, Voglio vivere cosi, Quizas Quizas Quizas, Perfidia, El negro Zumbon, Tico Tico, e così via.

8 agosto - Betty Ilariucci Jazz Time Quintet

Blues, standard, bossanova, pop, leggera, cantautori (5 elementi)

La prorompente e brillante improvvisazione del sassofonista, sommata al raffinato pianismo travolgente e dolcissimo e la grande intensità e versatilità vocale della cantante generano una band in cui le forti personalità si amalgamano, in un energico flusso sonoro, con la consolidata e raffinata sezione ritmica, dando vita ad un quintetto di grande impatto sonoro. Il gruppo attraverso il jazz e la musica leggera riarrangiata in uno stile personale e raffinato ha elaborato un proprio particolarissimo repertorio che tocca il blues, gli standard e la bossanova, nonché una sofisticata selezione tra i più interessanti brani di musica pop, leggera e di cantautori italiani sempre con arrangiamenti nuovi ed originali. La formazione è formata da: Betty Ilariucci, voce - Mauro Caligaris, sassofono - Bruno Sartore, piano - Uriel Kunhreich, batteria - Stefano Ferrero, basso.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...