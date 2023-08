Roland Sport: festa a Sampierdarena a cura del Civ Il Rolandone

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Civ Il Rolandone, in collaborazione con SportAndGo e Crociera Stadium, in occasione del rientro dei ragazzi a scuola organizza il primo Roland Sport, sabato 23 settembre dalle 15 alle 19 presso Via Carlo Rolando e strade limitrofe a Genova Sampierdarena.

L'evento si configura come una grande Festa dello Sport: i bambini e i ragazzi che parteciperanno potranno provare tantissime discipline sportive. Aggiornamenti sulla pagina facebook del Civ Il Rolandone