Festa della Pro Loco di Apparizione tra gastronomia, Maurizio Lastrico e Staffetta della Rinascita

Quando Dal 04/09/2021 al 05/09/2021 Orario non disponibile

La Pro Loco di Apparizione, sabato 4 e domenica 5 settembre festeggerà in piazza Don Attilio Canepa il primo anniversario dell’apertura della sede sociale.

Dopo essersi costituita ai primi di febbraio 2020, la Pro Loco di Apparizione, che vanta molti iscritti, per festeggiare il primo anniversario dell’apertura della propria sede sociale insieme ai soci, agli amici e ai simpatizzanti ha organizzato una festa di due giorni.

Sabato: gastronomia e Maurizio Lastrico

Il programma prevede sabato 4 settembre dalle ore 17.00 l’apertura di stand gastronomici per poi, alle 21, dare il via ad un mare di risate con lo spettacolo di Maurizio Lastrico, uno dei comici più apprezzati del panorama artistico italiano.

Chi volesse unirsi deve essere munito di green pass e può acquistare il biglietto al costo di 25 euro (20 per i soci), contattando il numero 3913262123.

Domenica: artigianato, gastronomia, giochi e Staffetta della Rinascita

Domenica 5 settembre alle ore 10.00 si apriranno gli stand gastronomici, saranno presenti banchetti di artigianato vario, giochi gonfiabili per i più piccoli e nel pomeriggio si terrà la tradizionale lotteria. La giornata di domenica si chiuderà con il passaggio della Staffetta della Rinascita, un’iniziativa promossa dal Consorzio delle Pro Loco di Genova per scommettere sulla rinascita di Genova. L’evento vuole rappresentare una vera ripartenza, un’iniziativa di grande respiro che si snoderà da Voltri a Nervi lungo 50 km di percorso, lungo il quale a cura delle Pro Loco dei quartieri attraversati dagli staffettisti, saranno organizzati numerosi eventi (per maggiori informazioni e dettagli: https://www.staffettadellarinascita.it/)

"Un grande ringraziamento - spiegano gli organizzatori - va alle Istituzioni, ai membri del Consiglio e a i Soci della Pro Loco Apparizione che in questi giorni hanno lavorato duramente per la programmazione della festa e per mettere a punto lo spazio dove si svolgeranno gli eventi. Altro grazie va alle attività commerciali che a titolo gratuito hanno supportato l’iniziativa".

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie e di ordine pubblico imposte dalla normativa vigente e, in caso di maltempo, saranno rimandati a data da destinarsi. Per accedere all’area degli eventi è necessario essere in possesso della Certificazione verde covid-19. Potranno essere fatti controlli a campione dalle autorità preposte.

