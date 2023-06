Festa del Mare a Voltri con Zena Singers Sound

Le canzoni d’autore sono le protagoniste del prossimo concerto. È un raffinato e denso racconto di una delle pagine più felici del cantautorato italiano: quella “scuola di Genova” che fu luogo di incontro tra artisti straordinari come: Bindi, De Andrè, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli, PFM, Tenco. Per l’occasione sono stati inseriti nel programma alcuni brani dei Pink Floyd e Scorpions di cui Elio Giuliani, frontman nonché voce solista e pianista degli Zena Singers Sound è autore dei testi inediti in italiano. Trattasi di uno spettacolo di teatro/canzone la cui struttura è costituita da una elegante e raffinata alternanza di canzoni con divertenti ed originali sketch di Cabaret.

MUSICISTI

Elio Giuliani: Voce e Pianoforte -

Luciano Barbarotta: tastiere e tromba -

Luciano Minetti: Batteria -

Luigi Picardi: Chitarra Elettrica -

Stefano Olivieri: Basso –

Manuela De Luca: Vocalist

ATTORI: Flavia Pareto, Cristina Golisano, Andrea Tobia, Tanny Tacchi

Manager: Flavia 3336390910

INGRESSO LIBERO