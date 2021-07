Valle Sturla da scoprire, vivere, assaggiare: lago di Giacopiane, mulino di Belpiano e lavanda

L’acqua del Lago di Giacopiane, le pietre e i sapori del Mulino di Belpiano, le erbe officinali del Lavandeto segneranno le direttrici del viaggio in Valle Sturla. Un itinerario all’insegna del turismo lento e integrato nel territorio, rispettoso dell’antico equilibrio uomo-natura.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

PRESENTAZIONE di Enrico Bottino - Trekking promoter

Valle Sturla, gioia di vivere. L’itinerario è stato golosamente farcito di deviazioni, il viaggio si prospetta denso di sorprese, da scoprire dietro ogni curva, passo dopo passo. Sarà una giornata all’insegna della varietà senza eguali, tra natura, cultura e sapori. Si potrà camminare al ritmo che piace attorno al Lago di Giacopiane, ascoltare storie con l’incanto negli occhi nella stanza del mugnaio del Mulino di Belpiano, riappropriarsi dei cinque sensi nei campi color lilla del Lavandeto. Fuori dai circuiti turistici più scontati del litorale, ci sono tante piccole risorse che nell’ambito di una eccezionale serenità ambientale, contribuiscono insieme a rendere curiosa e imprevedibile la scoperta della Valle Sturla, dove si respira piena la serenità agreste.

Anche a tavola la ricompensa sarà grande e la soddisfazione impagabile: attraverso i sapori dell’Agriturismo Ra Pria sarà possibile attingere ad un “paniere” d’inusitata ricchezza. Grazie alla “Merenda di Ra Pria” i partecipanti troveranno la natura nel gusto di piatti unici e tipici: micotti, formaggio e salumi, torta di riso, pasqualina e baciocca. E il pane fatto in casa, che profumo!

Ad ospitare questa sosta di piacere sarà il Mulino di Belpiano, depositario di quella civiltà contadina che è riuscita a conservare il giusto rapporto uomo-ambiente.

L’ITINERARIO

Un tranquillo sentiero, una piacevole escursione a misura d’uomo al Lago di Giacopiane, per guardare da vicino i volti dell’acqua in questo angolo d’Appennino ligure. L’invaso artificiale, creato negli anni venti del secolo scorso per la produzione di energia elettrica, si è integrato perfettamente con l’ambiente circostante. A piedi si costeggia tutta la riva, all’ombra di pini silvestri, pini neri e larici, superando sorgenti e ruscelli che testimoniano la ricchezza d’acqua della media e alta Valle Penna. In un territorio dove trova rifugio il lupo appenninico, forse sarà possibile incontrare i famosi cavalli selvaggi dell’Aveto. Dopo il pranzo al sacco, nuova partenza, nuova destinazione, verso il Mulino di Belpiano Ra Pria, dove in passato si celebrava l’indissolubile matrimonio tra l’acqua, la pietra e la castagna. Lasciamo che sia Maria Grazia Sbarboro e Mario Costa a condurvi nel mulino e nel castagneto, sono stati eletti a vostra guida perché è grazie a loro se viene salvaguardata una importante testimonianza del passato; l’architettura del mulino racchiude la storia e la conserva grazie anche alla loro passione. Qui la natura farà il suo corso accompagnando gli escursionisti lungo i sentieri della fantasia e dei sapori. La “Merenda di Ra Pria” rispetta la tradizione delle cose semplici ma genuine. Tutto attorno la campagna è il luogo del passato e del presente, quello descrittivo, contemplativo. Ecco perché dopo la merenda sarà possibile raggiungere in una manciata di chilometri un luogo dove si respira profumo di lavanda. Un percorso sensoriale a piedi nudi all'interno del Nuovo Lavandeto (ingresso facoltativo, costo 6 euro) che vi ricollegherà alla Terra e alla natura. Una pratica di benessere grazie ad una immersione totale del corpo.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Turistica e Guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

SEGUONO I DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Tipologia itinerario: percorso turistico ed escursionistico

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il permesso comunale di accesso al Lago di Giacopiane per i veicoli a motore (costo: 5 euro per auto), “Merenda di Ra Pria” (costo: 8 euro a persona), Nuovo Lavandeto (facoltativo, costo 6 euro).

Quota Merenda di Ra Pria: 8 euro. Micotti, formaggio e salumi, torta di riso, pasqualina e baciocca. E il pane fatto in casa, che profumo!

Iscrizione obbligatoria

In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.



Appuntamento: ore 10:00 a Borzonasca, in Piazza Severino, lato posteriore del Municipio.

Impostare sul navigatore: Piazza Severino, Borzonasca



Fine itinerario previsto per le ore 19:00 con il Lavandeto, ore 18:00 senza Lavandeto



Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica)



Dislivello: + - 150 metri circa



Durata della camminata: 2.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni della Guida.



Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.



